Neue NCIS-Serie offenbart nach Jahren den wahren Grund für Gibbs' skurrilste Angewohnheit

Im neuen NCIS-Prequel erlebt der junge Gibbs ein Schlüsselerlebnis, das eine Markenzeichen-Gewohnheit des Ermittlers in der Mutterserie erklärt.

Seit diesem Monat ist im US-Fernsehen NCIS: Origins zu sehen – das Prequel zu Navy CIS, in dem Austin Stowell die von Mark Harmon etablierte Jethro Gibbs-Rolle spielt. Als Prequel zeigt die Serie in der 3. Episode (Bend, Don't Break) auch den Ursprung einer klassischen Gibbs-Taktik: Sie erklärt, warum der kompetente Ermittler stets zwischen Etagen den Fahrstuhl anhält.

Das steckt hinter der Fahrstuhl-Gewohnheit von NCIS-Star Gibbs

In der jüngsten NCIS: Origins-Folge führen die Ermittlungen laut TVLine in ein Einkaufszentrum, wo ein Sicherheitsdienstmitarbeiter namens Danny Prado (Richard Blackmon) arbeitet. Der hatte nicht nur mit einem Mordopfer zu tun, sondern war auch versehentlich für dessen Ableben verantwortlich. Als der Verdächtige sich auf den Weg nach Hause macht, schließt Gibbs sich im Fahrstuhl an und hält diesen zwischen den Stockwerken per Notfall-Stopptaste an.

Während der ältere Gibbs dieses Manöver meistens durchzog, um ein persönliches Gespräch mit Kolleg:innen führen zu können, hatte der junge Gibbs hier ein viel fallbezogeneres Motiv: Er wollte entweder ein Geständnis aus dem Verdächtigen herauspressen, oder seinem Team zumindest genug Zeit geben, um Beweise gegen ihn sicherzustellen – was tatsächlich funktionierte.

So wurde zusätzlich das Schmuggeln entwendeter Waffen nach El Salvador vereitelt, aber Teamleiter Mike Franks (Kyle Schmid) war trotzdem nicht happy. Gibbs' Argument für das unkonventionelle Vorgehen:

Wenn man einen Fahrstuhl anhält, hält man die Welt an. Man kann in eine Person hineinschauen, um zu sehen, was echt ist.

NCIS-Fans nahmen den neuen Gibbs-Darsteller Stowell schon nach der 1. Doppelfolge relativ positiv auf. Auch wenn viele keine große Ähnlichkeit zu einem jungen Mark Harmon sehen.

Wann kommt die Serie NCIS: Origins nach Deutschland?

Das NCIS-Prequel hat bisher noch keinen deutschen Starttermin. Zuletzt war die 21. Staffel der Mutterserie bei Sat.1 im Free-TV zu sehen Das Spin-off NCIS: Hawaii findet man bei Paramount+.

Eine weitere große Anlaufstelle für NCIS-Serien ist mittlerweile der Streaming-Dienst Joyn geworden. Hier sollen über 1000 Folgen aus vier Formaten vorliegen.

Podcast zum neusten Serien-Trend: NCIS, Alien, Dune und mehr im Prequel-Wahn

Egal, ob Dexter, The Boys und NCIS oder Filme wie Dune, Es und sogar die Alien-Reihe: Serienfans werden bald von Prequels überschwemmt. Ein erfreulicher oder besorgniserregender Trend?

Über ein Dutzend Prequel-Serien erwarten uns in den nächsten zwei Jahren. Sollten sich Serienfans darüber freuen, dass es mehr von ihren Lieblings-Reihen zu sehen gibt? Oder erwartet uns einer der schlimmsten TV-Trends überhaupt? Diese Fragen beantworten wir im Podcast.