Heute läuft das große Blue Bloods-Finale erstmals im Free-TV: So könnt ihr die allerletzte Folge der Tom Selleck-Serie gratis schauen

Das große Blue Bloods-Finale mit Tom Selleck und Donnie Wahlberg ist besiegelt. Heute könnt ihr die letzte Folge von Staffel 14 zum ersten Mal im deutschen Free-TV erleben.

Schon im Dezember 2024 mussten sich US-Fans von Blue Bloods - Crime Scene New York offiziell von der beliebten Krimiserie mit Tom Selleck verabschieden, als die allerletzte Folge auf dem Heimatsender CBS ausgestrahlt wurde. Nachdem die Finalepisode der 14. Staffel mittlerweile auch ihren Weg nach Deutschland ins Streaming-Programm gefunden hat, könnt ihr den großen Abschied nun das erste Mal im deutschen Free-TV erleben.

Blue Bloods-Finale im deutschen Free-TV: Tom Selleck-Serie endet mit einem großen letzten Fall

Die 18. Episode der 14. Staffel von Blue Bloods trägt im englischen Original den Titel End of Tour, während sie in der deutschen Version Lebwohl heißt. Darin kommt die Reagan-Familie für einen (vorerst) letzten Fall zusammen, als mehrere New Yorker Gangs für die Freilassung eines ihrer gefangenen Mitglieder, sowie jene sich im laufenden Prozess befindenden plädieren. Dabei werden Bürgermeister Peter Chase und einige Polizisten angeschossen, bevor die NYPD ein schwerer Verlust ereilt. Frank Reagan und Co. müssen mehr zusammenhalten, als je zuvor.

Die Episode schließt Blue Bloods nach 14 Jahren und 14 Staffeln trotz starker Proteste der Stars um Tom Selleck, Donnie Wahlberg, Bridget Moynahan und Co. ab, die mit zahlreichen Fans gegen die Absetzung der beliebten Serie auf CBS gekämpft hatten. Der Sender nannte steigende Produktionskosten als Grund für die Absetzung, während die Quoten weiterhin solide ausfielen.

Statt einer Fortsetzung der Hauptserie hat CBS mittlerweile das Spin-off Boston Blue angekündigt, das sich um Donnie Wahlbergs Danny Reagan drehen wird. Der Polizist zieht darin nach Boston um und schließt sich dem lokalen Police Department an, wo er neue Fälle und Herausforderungen meistern muss. Das Spin-off wird noch zur TV-Season 2025/2026 im Herbst dieses Jahres auf CBS starten.

Wann und wo läuft das Blue Bloods-Finale im Free-TV?

Das Blue Bloods-Finale läuft am heutigen Mittwoch, den 7. Mai 2025 um 22:05 Uhr auf Sat.1 Gold als deutsche Free-TV-Premiere. Solltet ihr den Termin verpassen, könnt ihr die Folge auch bequem bei WOW im Streaming-Abo schauen.