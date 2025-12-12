Heute läuft das überwältigende Finale der größten Fantasy-Reihe überhaupt im TV

Daniel Radcliffe zückt ein letztes Mal den Zauberstab im Fantasy-Finale Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2, der heute im TV läuft.

Verbringt ein letztes Fantasy-Abenteuer mit Harry, Ron und Hermine in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2, der heute Abend im Fernsehen läuft. Sat. 1 strahlt den letzten Harry Potter-Film am 13. Dezember 2025 um 20:15 Uhr aus. Alternativ steht das Epos mit verschiedenen Streaming-Optionen zur Verfügung. Das Zauberer-Finale stellt eine Seltenheit im Blockbuster-Betrieb dar.

Episches Fantasy-Finale im TV: Harry bereitet sich auf die letzte Konfrontation mit Voldemort vor

J.K. Rowling hat die Geschichte von Harry Potter in sieben Büchern niedergeschrieben, fürs Kino wurde der letzte Roman allerdings in zwei Filmen adaptiert. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 war ein vergleichsweise ruhiges Abenteuer, in dem sich das Trio ein für allemal auf das Ende der Kindheit (und womöglich ihres Lebens) vorbereitete. In Teil 2 dreht sich dagegen alles um die finale Konfrontation zwischen Harry (Daniel Radcliffe) und Voldemort (Ralph Fiennes), also dem Kampf des Guten gegen das Böse.

Nachdem in Teil 1 bereits drei Horcruxe, die Teile der Seele Voldemorts enthalten und ihn unsterblich machen, zerstört wurden, begeben sich die drei Freunde Harry, Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson) auf die gefährliche Suche nach den verbliebenen Horcruxen. Sollte alles schiefgehen, wären da immer noch die legendären Heiligtümer des Todes. Könnten diese die letzte Rettung für Harry Potter bedeuten oder doch in den falschen Händen fatale Auswirkungen haben?

Bei der Fantasy-Reihe funktioniert die Zweiteilung des Finales

In Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 kulminiert die epische Fantasy-Geschichte, und das geht über den Kampf von Harry und Voldemort hinaus. Zahlreiche Figuren aus der Geschichte der Reihe werden von dem Konflikt noch einmal zusammengeführt, während jahrzehntealte Geheimnisse endlich ans Tageslicht drängen. Und dann gibt es da noch die Schlacht um Hogwarts, die in Sachen Zauberei-Action alles toppen soll, was die Harry Potter-Filme zuvor gezeigt haben.



Ob man nun die Schlachten aus Teil 2 bevorzugt oder das melancholische Road Movie aus Teil 1: Die Harry Potter-Reihe ist eine der wenigen Blockbuster-Reihen, in denen die Zweiteilung des Finales überzeugt hat. Was auch an dem eigenständigen Charakter der beiden Filme liegt. Heute Abend könnt ihr das Fantasy-Spektakel schlechthin schauen, das aber nur ans Herz geht, weil die vorangegangenen Filme so viel Vorarbeit geleistet haben.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Juni 2024 auf Moviepilot erschienen.