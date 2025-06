Heute läuft ein 4 Stunden Action-Marathon im TV: Der zweite Film ist ein knüppelhartes Inferno, das viel zu wenige kennen

Am Freitagabend laufen gleich zwei Action-Kracher im TV, die alle Genre-Fans glücklich machen. Vor allem der spätere Film ist ein richtiger Geheimtipp.

Wer auf knallharte Action in Form von heftigen Schusswechseln und Nahkampf-Gefechten steht, muss am Freitagabend den Fernseher einschalten. Dann werden gleich zwei Paradefilme dieser Art nacheinander ausgestrahlt, die es in eurem Heimkino krachen lassen. RTL Zwei strahlt John Wick: Kapitel 3 und den brachialen Geheimtipp One Shot – Mission außer Kontrolle am Stück aus.

Action-Marathon im TV: John Wick 3 entfesselt wieder Kämpfe auf höchstem Niveau

Im dritten Teil der Action-Reihe mit Keanu Reeves muss die Titelfigur weiter um ihr Überleben kämpfen. Nach den Ereignissen des Vorgängers wurde John exkommuniziert, was bedeutet, dass sämtliche Profikiller:innen der Welt Jagd auf ihn machen. Neben der Story, die tiefer in das Action-Universum der Reihe mit ganz eigenen Spielregeln eintaucht, gibt es in John Wick: Kapitel 3 natürlich wieder eine spektakuläre Action-Sequenz nach der anderen zu bestaunen.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu John Wick 3:

John Wick 3 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Action-Marathon im TV: One Shot entfesselt brachiales Inferno in einer Einstellung

Wer die John Wick-Filme schon auswendig kennt, sollte unbedingt einen Blick auf den zweiten Action-Kracher im TV werfen. In One Shot – Mission außer Kontrolle soll Genre-Legende Scott Adkins als Elite-Soldat mit einer Militär-Analystin einen Zeugen von einer polnischen Insel in die USA eskortieren. Als Terroristen den Ort stürmen, kommt es zum gnadenlosen Überlebenskampf.

Wie der Titel schon verrät, wurde der Film von Regisseur James Nunn scheinbar in einer Einstellung ohne sichtbare Schnitte gefilmt. Unsichtbare Cuts gibt es trotzdem. One Shot – Mission außer Kontrolle kommt als dichtes Echtzeit-Inferno daher, in dem sich Adkins mit Schusswaffen, Messern, Fäusten und Tritten durch zahlreiche Gegnerhorden mähen muss. Das Ergebnis ist packend inszenierte, ziemlich brutale Action mit atemloser Intensität, die aus dem B-Movie-Einheitsbrei heraussticht.

Wann laufen die beiden Action-Kracher genau im TV?

RTL Zwei strahlt am 27. Juni 2025 ab 22:30 Uhr zuerst John Wick 3 aus. Im Anschluss folgt um 00:50 Uhr One Shot – Mission außer Kontrolle. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr den dritten John Wick-Teil zurzeit nur bei Joyn Plus+ in der Abo-Flat streamen oder bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. One Shot – Mission außer Kontrolle streamt derzeit bei Prime in der Flat.