Heute läuft ein 5 Stunden (!) langer Jason Statham-Marathon im TV: Am Schluss kommt ein skurriler Thriller, den niemand versteht

Mal ist er der Jäger, mal der Gejagte, doch immer bietet Jason Statham ordentlich Action. Den beliebten Briten gibt es heute im Film-Marathon im TV zu sehen, dessen Abschlussfilm viele Fans verwirren wird.

Schauspieler Jason Statham gibt es heute in gleich drei Filmen im TV zu sehen. Egal ob als Auftragskiller in Mechanic 2 oder als knallharter Ermittler in Blitz – wo Statham auftaucht, ist die Action nicht weit. Etwas ungewöhnlich ist der letzte Film Revolver von Guy Ritchie, und das nicht nur, weil wir dort Statham mit langen Haaren erleben dürfen.

Jason Statham-Marathon im TV: Darum geht es in den drei Filmen

Mechanic 2: Resurrection

Der Elite-Auftragskiller Arthur Bishop (Statham) hat gerade seinen Job an den Nagel gehangen, da holt ihn die Vergangenheit wieder ein. Sein Erzfeind Riah Crain (Sam Hazeldine) entführt seine Freundin Gina (Jessica Alba), um Bishop zu erpressen. Will er sie lebend wiedersehen, muss er in 36 Stunden drei Auftragsmorde begehen und sie wie Unfälle aussehen lassen. Doch seine Ziele sind auf der Welt verstreut.

Blitz - Cop-Killer vs. Killer-Cop

Der Ermittler Tom Brant (Statham) ist bekannt für seine nicht gerade regelkonformen Ermittlungsmethoden. Genau das macht ihn zum richtigen Mann, um den Polizistenmörder Blitz (Aidan Gillen) zu schnappen, der acht willkürlich gewählte Cops umlegen will. Brant ermittelt gemeinsam mit seinem überkorrekten Kollegen Porter Nash (Paddy Considine), der die Medien gekonnt für seine Spiele einsetzt.

Revolver

Nach sieben Jahren im Gefängnis will Jake Green (Statham) im Casino das große Geld machen. Doch sein betrügerisches Talent ist bekannt und der Zugang zu Glücksspielhäusern bleibt ihm verwehrt. Da wird ihm ein Deal geboten: Er soll gegen den Gangsterboss Dorothy Macha (Ray Liotta) verlieren. Doch Green hält sich nicht daran.

Darum versteht niemand Revolver

Ein Mafiaboss hetzt einem Betrüger zwei Kopfgeldjäger auf den Hals. Klingt erstmal nicht nach einem komplizierten Plot, doch Guy Ritchie baut mehrere Interpretationsebenen in den Film ein. Viele Szenen haben Bezüge zur jüdischen Kabbalah, wie Female First beschreibt. Figuren, Konstellationen und Nummern besitzen symbolische Bedeutungen.

Kleinkriminelle sind gleichzeitig die Personifizierung philosophischer Elemente, so kämpft Jake Green nicht nur gegen Dorothy Macha, sondern auch gegen das Verhängnis seines eigenen Egos. Den Kritiker:innen war das wohl zu viel bedeutungsschwere Tiefe, auf Rotten Tomatoes vergaben sie ein Ranking von 15 Prozent. Das Publikum ist mit 56 Prozent schon etwas wohlgesonnener und auch bei uns hat er eine gute Bewertung von 6.8 Punkten. In der Liste der zehn besten Filme von Guy Ritchie schafft es Revolver immerhin auf Platz 7.

Mechanic 2 könnt ihr bei Netflix streamen

Amazon bietet Blitz * und Revolver * zum Kaufen oder Leihen an

Wann laufen die Jason Statham Filme im TV?

Der fünfstündige Marathon beginnt heute, am 23. Februar 2024 um 20:15 Uhr auf RTL 2 mit Mechanic 2. Im Anschluss folgt Blitz um 22:05 Uhr, Revolver liefert ab 23:55 Uhr den krönenden Abschluss. Wiederholungen zeigt RTL2 dann nur im Doppelpack. In der Nacht auf den 24. Februar läuft Mechanic 2 um 02:10 Uhr und Blitz um 03:50 Uhr. Revolver könnt ihr dann in der Nacht auf den 25. Februar um 01:40 nochmal sehen.

Unabhängig vom Fernsehprogramm könnt ihr alle drei Filme bei Amazon kaufen oder leihen. Netflix streamt außerdem Mechanic 2.

