Vor The Gentlemen: Der beste Film von Guy Ritchie ist schon 20 Jahre alt

Mit The Gentlemen kommt ein neuer Film von Guy Ritchie in die Kinos. Grund für uns, euch die Liste seiner Filme zu präsentieren ... nach dem Community-Ranking.

Guy Ritchie hat enorm viele Fans. Diese werden sich in dieser Woche bestimmt nicht sein neustes Werk The Gentlemen im Kino entgehen lassen, zumal der Gangsterfilm mit einer illustren Parade an Darstellern punktet. Mit dabei sind unter anderem Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant, Colin Farrell, Henry Golding und Charlie Hunnam. Bester geht's kaum.



Zu sehen gibt es wieder eine Gangster-Action-Komödie, die im Drogen-Milieu angesiedelt ist und in dem jede Menge Konkurrenten aufeinanderprallen. Damit kehrt der britische Regisseur zu seinen Wurzeln zurück, denn zu Beginn seiner Karriere sammelte er die Fans mit Bube Dame König GrAs und Snatch - Schweine und Diamanten ein. Seit dem Ende der 1990er Jahre ist aber viel passiert.

Guy Ritchie versuchte, seine explosive Stilistik auch in Historienstreifen (King Arthur: Legend of the Sword) und Disneyfilmen (Aladdin) unterzubringen, mit mehr oder weniger großem Erfolg. Die Auflistung seiner Filme, sortiert nach dem Community-Ranking, zeigt, dass seine Anfänge immer noch deutlich besser bei den Moviepiloten bewertet sind.

Wir sind gespannt, wie sich The Gentlemen in die Filmografie von Guy Ritchie einfügt. Erste Stimmen sind positiv und heben den Spaß bei der klassischen Gangsterkomödie hervor.