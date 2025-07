Heute läuft ein extrem unterhaltsamer Abenteuerfilm im TV: Er ist Teil einer Reihe, die 4,5 Milliarden eingespielt hat

Fantasy- und Abenteuer-Fans kommen im heutigen TV-Programm definitiv auf ihre Kosten. Gezeigt wird einer der größten Blockbuster, der in den 2010er Jahren aus diesem Bereich ins Kino kam.

Angefangen hat alles als Attraktion in einem Disney-Park. Inzwischen gehört Fluch der Karibik jedoch zu den größten Franchises in Hollywood. Fünf Filme sind seit dem ersten Leinwandausflug von Captain Jack Sparrow entstanden und haben über 4,5 Milliarden US-Dollar in die Kinokassen gespült. Heute Abend läuft Teil 4 im TV.

Fluch der Karibik 4 heute im TV: Captain Jack Sparrow sucht die Quelle der ewigen Jugend

Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten markiert einen spannenden Bruch in der Fantasy-Abenteuer-Reihe, denn es ist der erste Film, der nach dem Abschluss der ursprünglichen Trilogie im Kino erschienen ist. Konkret bedeutet das: Elizabeth (Keira Knightley) und Will (Orlando Bloom) tauchen nicht mehr auf.

Stattdessen fokussiert sich die Geschichte auf Jack Sparrow (Johnny Depp), der sich auf die Suche nach der Quelle der ewigen Jugend begibt. Er ist allerdings nicht der Einzige, der die Sieben Weltmeere danach absucht. Auch der gefürchtete Piratenkapitän Blackbeard (Ian McShane) hat es auf den Jungbrunnen abgesehen.

Was folgt, ist ein actiongeladener Wettlauf gegen die Zeit, bei dem Jack Sparrow erneut unerwartete Allianzen eingeht und für jede Menge Chaos sorgt. Unterwegs begegnet er u.a. seiner ehemaligen Geliebten Angelica (Penélope Cruz) und sein Erzfeind Barbossa (Geoffrey Rush) darf natürlich auch nicht fehlen.

Fluch der Karibik 4 bietet ein großes Piratenabenteuer und jede Menge Fantasy-Bombast

Nachdem die ersten drei Filme von Blockbuster-Meister Gore Verbinski inszeniert wurden, übernahm bei Teil 4 Rob Marshall die Regie. Der ist eigentlich für Musicals wie Chicago und Into the Woods bekannt. Um das nächste Kapitel von Disneys Piratensaga in Szene zu setzen, wagte er sich mit einem Mega-Budget auf hohe See.

Um die 400 Millionen US-Dollar soll die Produktion von Fluch der Karibik 4, der damals sogar in 3D ins Kino kam, verschlungen haben. An großen Schauwerten mangelt es nicht. Fremde Gezeiten führt uns an abenteuerlicher Schauplätze, wartet mit einigen amüsanten Action-Szenen auf und überzeugt auch in puncto CGI-Effekte.

Dennoch kann der Film nicht ganz mit den Vorgängern mithalten. Die Dynamik, die durch Elizabeth und Will in die Originaltrilogie getragen wurde, fehlt definitiv. Penélope Cruz und Ian McShane sind zwar zwei famose Neuzugänge, die perfekt zu ihren Rollen passen. Trotz toller Einzelmomente will der Funke aber nie so richtig überspringen.

Wer kurzweiligen Blockbuster-Bombast sucht, dürfte mit Fluch der Karibik 4 trotzdem sehr glücklich werden. Wenn Jake Sparrow auf dem schmalen Grat zwischen verpeilt und raffiniert balanciert, ist immer beste Unterhaltung geboten. Und im Zweifelsfall gibt es da immer noch die brillante Musik von Hans Zimmer, die den Film antreibt.

Fantasy-Abenteuer: Wann läuft Fluch der Karibik 4 im TV?

Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten aka Fluch der Karibik 4 läuft heute Abend am 31. Juli 2025 um 20:15 Uhr auf RTL. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:55 Uhr. Die Wiederholung folgt am Sonntagvormittag um 10:25 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film jederzeit bei Disney+ im Streaming-Abo schauen.