Heute läuft ein genialer Western im TV: Paul Newman spielt einen Antihelden, an dem sich seit 60 Jahren die Geister scheiden

Hollywood-Legende Paul Newman spielt eine seiner besten Figuren in Der Wildeste unter Tausend. Heute könnt ihr den Western-Klassiker im TV oder per Stream schauen.

Der deutsche Titel sagt eigentlich schon alles: Der Wildeste unter Tausend! Gemeint ist die Hauptfigur von Martin Ritts modernem Western, es ist ein egoistischer Antiheld allererster Güte. Gespielt wird er vom großartigen Paul Newman, der mit einer Oscarnominierung belohnt wurde. Heute läuft Der Wildeste unter Tausend im Fernsehen.

Paul Newman spielt in dem modernen Western einen Unsympathen, der trotzdem Kult ist

Paul Newman spielt Hud Bannon, einen arroganten Trinker und Frauenhasser und -liebling, dessen ganzes Leben nur um eine Person kreist: sich selbst. Hud könnte sich von seinem hart arbeitenden Vater Homer (Melvyn Douglas) kaum stärker unterscheiden, der die texanische Ranch der Familie am Laufen hält. Das weiß auch Homer selbst, er sieht in seinem Sohn eine einzige Enttäuschung. Als Huds Neffe Lonnie (Brandon deWilde) zunehmend dem Vorbild des Taugenichts zu folgen scheint, spitzt sich der Familienkonflikt zu. Gleichzeitig steht nach der Erkrankung eines Rindes die ganze Farm auf dem Spiel. Dabei will Homer von Huds unmoralischer Lösung nichts hören.

Der Wildeste unter Tausend (im Original einfach Hud genannt) kam 1963 in die Kinos und war seiner Zeit voraus. Das zeigt sich besonders an der Hauptfigur. Das Studio Paramount erwog sogar, den ganzen Film fallen zu lassen, unter anderem weil Hud eine abstoßende Figur sei, die im Verlauf des Films nicht den Weg zur Besserung einschlägt – anders als vergleichbare Helden in der Vergangenheit. Mit diesem monströsen Antihelden traf der Film aber einen Nerv im Publikum und wurde ein Hit.

So könnt ihr Der Wildeste unter Tausend heute Abend im TV und per Stream schauen

Der Klassiker unter den modernen Western läuft heute Abend bei Pluto TV. Bei dem kostenfreien, werbefinanzierten Anbieter gibt es unseren Moviepilot TV-Kanal. Hier werden nur Filme gezeigt, die bei der Moviepilot-Community gut abschneiden. Mit 7 von 10 Punkten gehört Hud (so der Originaltitel) dazu. Auf der Moviepilot-Skala bedeutet die Punktzahl "sehenswert", lasst ihn euch also nicht entgehen.

Der Paul Newman-Film läuft am heutigen 24. September ab 20:15 Uhr im Live-Channel Moviepilot TV mit Pluto TV, ohne Abo oder zusätzliche Kosten. Ihr könnt Pluto TV per App auf dem Fernseher schauen oder per Stream, und zwar direkt hier bei Moviepilot.

Schaut Der Wildeste unter Tausend heute ab 20:15 Uhr hier im Stream:

Der Western fesselt noch heute

Der Wildeste unter Tausend erschien sozusagen auf der Schwelle zwischen dem alten Studio-Kino und einer neuen Ära. Wenige Jahre später eroberte eine neue Generation von Filmemachenden das Hollywood-Kino mit komplexen, gebrochenen Helden und psychologischem Realismus. Hud – Figur und Film – kann deshalb als Vorläufer von Robert De Niros Travis Bickle aus Taxi Driver oder Warren Beattys Gangster aus Bonnie und Clyde betrachtet werden.

Einmal ganz unabhängig von der historischen Bedeutung des Films erwartet euch aber ein komplexes Western-Drama mit einem grandios abscheulichen Paul Newman.



Kameralegende James Wong Howe (Dein Schicksal in meiner Hand) erhielt verdientermaßen einen Academy Award für seine kontrastreiche Schwarz-Weiß-Fotografie, welche die moralischen Abgründe in klassische Western-Landschaften einbrennt.

Cowboy-Nostalgie solltet ihr bei Der Wildeste unter Tausend nicht erwarten, dafür kommt ein "moderner Western" auf euch zu, der seinem Genrenamen tatsächlich gerecht wird. Und Paul Newman geht sowieso immer.