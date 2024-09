Heute läuft ein großartiger Kultfilm im TV: Die Hauptfigur dreht immer mehr durch, bis alles komplett eskaliert

Ein echter Klassiker kommt heute im TV. In dem schwarzhumorigen Sozialdrama können wir einem Menschen beim Austicken zusehen, bis die völlige Katastrophe eintritt.

Wir alle kennen diese Tage, an denen einfach alles schief läuft. Nur geben die meisten von uns dann nicht dem erstbesten Impuls der Aggression nach und ziehen in den Krieg gegen die Gesellschaft. Genau das passiert aber in Falling Down - ein ganz normaler Tag, den ihr euch heute im TV ansehen könnt.

TV-Tipp: Darum geht's in Falling Down mit Michael Douglas

Eigentlich will der arbeitslose Ingenieur William Foster (Michael Douglas) nur seiner Tochter ein Geburtstagsgeschenk vorbeibringen. Aber die Mutter hat ein Kontaktverbot erwirkt und er steht sowieso im Stau. Nichts geht vor oder zurück und dann ist es auch noch höllisch heiß in Los Angeles. Da beschließt William, auszusteigen, das Auto stehen zu lassen und zu Fuß weiter zu gehen.

Unterwegs begegnet er allerlei illustren Charakteren, die ihm allesamt gehörig auf die Nerven gehen. Obwohl er friedlich bleiben will, wird ihm das sehr schwer gemacht. Nach und nach nimmt William sein Schicksal selbst in die Hand und lässt seiner Wut freien Lauf. Was so richtig aus dem Ruder läuft, als er zufälligerweise in den Besitz einer ganzen Tasche voller Schusswaffen gelangt.

Falling Down zeichnet das Bild eines Verzweifelten, den die Gesellschaft zum Äußersten bringt

Das Leben in den 1990er Jahren mag aus heutiger Sicht beinahe idyllisch wirken, war aber auch damals schon gezeichnet von Alltagsrassismus, sozialer Kälte, Ungerechtigkeit und Kapitalismus. Wenn dann auch noch echte Arschlöcher mit massiven Defiziten aufeinander treffen, kann es schnell zum Äußersten kommen. Falling Down begleitet eines dieser Arschlöcher dabei, wie ihm immer mehr die Hutschnur platzt.

Dabei bewegt sich der Film stets auf einem schmalen Grat. Bis zu einem gewissen Grad können wir wohl alle sehr gut nachvollziehen, was in William "D-Fens" Foster vor sich geht. Die Realsatire wird hervorragend mit jeder Menge Spannung, grandiosem Schauspiel und viel schwarzem Humor garniert.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Falling Down?

Wollt ihr euch den kontroversen Kult-Streifen zu Gemüte führen, bekommt ihr dazu am heutigen Mittwoch, den 25. September die Gelegenheit dazu. Falling Down läuft ab 22:35 Uhr auf kabel eins und dauert dort mit Werbung bis 0:55 Uhr. Eine Wiederholung kommt dann um 2:55 Uhr.

Ansonsten lässt sich der Klassiker aber natürlich auch noch streamen. Das geht zum Beispiel mit einem Amazon Prime Video-Abo in der Streaming-Flatrate oder bei MagentaTV.

