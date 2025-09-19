Heute läuft ein Meisterwerk im TV, das viel zu wenige kennen: Es überrollt eure Gefühle

Bei Arte läuft am Mittwoch ein Drama, das ihr unbedingt gesehen haben solltet. Der Film ist ein Wirbelsturm der Emotionen, bei dem irgendwann niemand mehr seine Tränen zurückhalten kann.

Das bewegende Drama-Meisterwerk Manchester by the Sea, für das Hauptdarsteller Casey Affleck bei der Oscarverleihung 2017 als Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde, läuft am 24. September 2025 um 20:15 Uhr bei Arte. Wer seinen Gefühlen und vor allem Tränen mal wieder freien Lauf lassen will, sollte den TV-Tipp auf keinen Fall verpassen.



Meisterwerk im TV: In Manchester by the Sea wird Casey Affleck von der Vergangenheit zerfressen

Die Hauptfigur in Manchester by the Sea ist der in sich gekehrte Hausmeister Lee Chandler, der in seinem eigenen Leben keinen wirklichen Platz mehr zu finden scheint. Irgendetwas scheint sichtlich an dem von Casey Affleck gespielten Protagonisten zu nagen, ein Geheimnis, das sich im Verlauf des Films erst noch entblättern muss.

Früh in Kenneth Lonergans Film wird Lee dazu gezwungen, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Nach dem Tod seines Bruders wurde ausgerechnet er als Vormund für seinen jungen Neffen Patrick (Lucas Hedges) bestimmt. Dadurch muss Lee in seinen Heimatort zurückkehren und wird mit dem konfrontiert, wovor er die ganze Zeit flüchtet.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Manchester by the Sea:

Manchester by the Sea - Trailer (Deutsch) HD

Manchester by the Sea überrollt eure Gefühle - und reicht euch dann die Hand

Auch wenn Rückblenden in Manchester by the Sea zeigen, wie Lee und Patrick früher harmonische Angelausflüge miteinander verbracht haben, hat sich das Verhältnis zwischen den beiden in der Gegenwart des Films stark verändert. Während sein Neffe mit der Trauer über den Verlust seines Vaters und seinem eigenen Leben zurechtkommen muss, wird Lee von der Rückkehr in seinen Heimatort immer mehr belastet.

Wie sich diese beiden Figuren vorsichtig wieder gegenseitig annähern und nur dadurch gemeinsam wieder ins Leben zurückfinden können, bildet den emotionalen Kern von Kenneth Lonergans bewegendem Drama. Der größte Paukenschlag des Films ist jedoch die Tragödie aus Lees Vergangenheit, die ihn zu dem Menschen gemacht hat, der hier von der ersten Szene an zu sehen ist.

Lonergan enthüllt die Hintergründe überraschend früh und beobachtet seinen Protagonisten anschließend dabei, wie dieser durch den Scherbenhaufen seiner Existenz wandern muss. Dabei ist Hauptdarsteller Casey Affleck das große Ereignis des Films, wenn er Lee wie einen sanften Vulkan spielt, der mit zurückhaltenden Gesichtsausdrücken ganze Geschichten über seinen Charakter offenlegt und doch oftmals vor dem Ausbruch zu stehen scheint.

Trotz dieser Anhäufung schwerer Schicksalsschläge und tiefer zwischenmenschlicher Spannungen ist Manchester by the Sea aber vor allem ein Film, der immer wieder Licht durch all den Schatten strahlen lässt. Neben regelmäßig eingestreuten Szenen voller Humor handelt Kenneth Lonergans Film davon, wie es selbst in den dunkelsten Zeiten immer noch Hoffnung geben kann. Gerade jetzt fühlt sich ein Film wie Manchester by the Sea daher wie ein angenehmer Trost an.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Juli 2020 auf Moviepilot erschienen.