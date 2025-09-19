Heute läuft einer der besten Thriller der 90er im TV: Er unterhält einfach immer wieder

Ab den 90ern war Will Smith nicht mehr aus dem Kino wegzudenken. Zu einem seiner Karriere-Highlights zählt der heutige Action-Thriller, in dem er es mit dem Geheimdienst aufnehmen muss.

In den 90ern und 00er Jahren war Will Smith regelmäßig im Kino vertreten. Von Bad Boys (1995) bis Sieben Leben (2008) brachte er jedes Jahr mindestens einen Film heraus und stellte damit sogar eine Rekordserie an den Kinokassen auf. Dazu zählt zwar nicht unser heutiger TV-Tipp, dennoch ist Der Staatsfeind Nr. 1 von 1998 ein packender Action-Thriller, den man immer wieder sehen kann.

Den Verschwörungs-Thriller könnt ihr am heutigen Samstag, den 27. September 2025 um 20:15 Uhr auf Vox sehen. Die Wiederholung zeigt der Sender am 28. September um 14:25 Uhr. Wer den Film verpasst hat, kann ihn außerdem bei Disney+ * streamen.

Der Staatsfeind Nr. 1 im TV: Will Smith im Verschwörungsthriller

Der erfolgreiche Anwalt Robert Clayton Dean (Smith) gerät völlig unverschuldet ins Visier der NSA, als ein Informant ihm Beweise für den Mord an einem Kongressabgeordneten in die Tasche schmuggelt. Plötzlich wird sein Leben völlig auf den Kopf gestellt: Sein Ruf ist ruiniert, die Konten eingefroren und er wird rund um die Uhr überwacht.

Die Drahtzieher innerhalb der NSA wollen ihn als Zeugen des Mordes um jeden Preis ausschalten. Erst als Dean auf den misstrauischen Ex-Geheimdienstler Brill (Gene Hackman) trifft, bekommt er eine Chance, sich gegen die Übermacht zu wehren.

Gene Hackman in einer seiner besten Rollen

Wenn man auf die Thematik des Films schaut, war Der Staatsfeind Nr. 1 seiner Zeit weit voraus. Themen wie digitale Überwachung, staatliche Eingriffe in die Privatsphäre und die Frage von Freiheit versus Sicherheit klingen heute aktueller denn je. Damals zog der Film sogar den Zorn der NSA auf sich, die prompt eine Image-Kampagne startete.

Ridley Scotts jüngerer Bruder Tony Scott führte Regie und setzt auf schnelle Schnitte und eine temporeiche Inszenierung, die für viel Spannung sorgt. Für Will Smith war es nach Bad Boys, Men in Black und Independence Day eine ernste Rolle, die er ebenso überzeugend spielte. Gerüchten zufolge, soll er sogar eine geringere Gage akzeptiert haben, um an der Seite von Gene Hackman spielen zu können (via IMDb ).

Hackman, der dieses Jahr verstarb, kehrt in Der Staatsfeind Nr. 1 in eine bekannte Rolle zurück, denn bereits 1974 spielte er in Francis Ford Coppolas Thriller Der Dialog einen Überwachungsexperten. Laut Collider , die Der Staatsfeind Nr. 1 zu den Top 10 von Hackmans besten Filmen zählen, greife der Schauspieler hier auf sein früheres Rollenprofil zurück, ohne dabei monoton oder wiederholend zu wirken.

Im Gegenteil: Mit seiner stillen Intensität überstrahle er häufig seine Mitspieler:innen und ziehe die Aufmerksamkeit in vielen Szenen auf sich. Auch unsere Community feiert Der Staatsfeind Nr. 1. Über 22.000 Nutzer:innen haben den Film im Durchschnitt mit sehenswerten 7,4 von 10 Punkten bewertet.

