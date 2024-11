Heute startet Jenseits der Spree Staffel 4 im ZDF: So könnt ihr auch die 2. Folge schon jetzt sehen

Heute Abend strahlt das ZDF die 1. Folge der 4. Staffel von Jenseits der Spree mit dem Titel Letzte Rettung aus. Folge 2 könnt ihr jetzt schon streamen.

Alle Sendetermine von Jenseits der Spree Staffel 4 im ZDF

Die 4. Staffel stellt einen Rekord auf, was ihre Episodenzahl angeht. Erstmals gibt es 8 Folgen zu sehen, das heißt, ihr habt freitags Vogel-Nachschub bis zum Jahresende. Die nächste Folge läuft demnach am Freitag, 22. November im Fernsehen. Hier sind alle Ausstrahlungstermine und Zeiten mit den Berliner Ermittler:innen:

15.11.2024 , 20.15 Uhr, Folge 1: Letzte Rettung

, 20.15 Uhr, Folge 1: Letzte Rettung 22.11.2024 , 20.15 Uhr, Folge 2: Abserviert

, 20.15 Uhr, Folge 2: Abserviert 29.11.2024 , 20.15 Uhr, Folge 3: Tod in der Königsheide

, 20.15 Uhr, Folge 3: Tod in der Königsheide 06.12.2024 , 20.15 Uhr, Folge 4: Ganz nah

, 20.15 Uhr, Folge 4: Ganz nah 13.12.2024 , 20.15 Uhr, Folge 5: Invasion

, 20.15 Uhr, Folge 5: Invasion 20.12.2024 , 20.15 Uhr, Folge 6: Aus dem Takt

, 20.15 Uhr, Folge 6: Aus dem Takt 20.12.2024 , 20.15 Uhr, Folge 7: Was damals war

, 20.15 Uhr, Folge 7: Was damals war 27.12.2024 , 20.15 Uhr: Spezialfolge – 1. Teil des Crossovers mit der Serie Die Chefin. In dieser Folge kommen die Ermittler:innen von Die Chefin nach Berlin.

, 20.15 Uhr: 03.01.2025, 20.15 Uhr: Spezialfolge – 2. Teil des Crossovers mit der Serie Die Chefin. In Die Chefin Staffel 15 Folge 1 kommen Jürgen Vogel und Aybi Era an die Isar.

Auch in Staffel 4 sind wieder Jürgen Vogel als Robert Heffler, Aybi Era als Mavi Neumann und Elisabeth Baulitz als Katharina Koblinksi mit dabei. Alle wichtigen Schauspieler:innen von Jenseits der Spree Staffel 4 findet ihr in unserer Besetzungs-Übersicht.

Seht hier den Trailer zur 4. Staffel Jenseits der Spree:

Jenseits der Spree - S04 Trailer (Deutsch) HD

Ihr könnt Staffel 4 Folge 2 schon jetzt in der ZDFmediathek streamen

Für alle, die nach der TV-Premiere heute direkt weiterschauen wollen, haben wir gute Nachrichten. Jenseits der Spree feierte online bereits eine Woche vor dem Free-TV seine Premiere in Deutschland in der ZDFmediathek. Dort könnt ihr immer schon am vorherigen Freitag ab 10.00 Uhr die brandneue Episode streamen.

Demnach steht seit dem 8. November bereits die 1. Folge Letzte Rettung zur Verfügung. Die 2. Folge mit dem Titel Abserviert ist seit heute, 15. November, 10 Uhr, verfügbar. Ihr könnt sie also direkt im Anschluss zur Free-TV-Premiere der 1. Folge streamen.