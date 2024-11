Das ist die Titelmusik von Jenseits der Spree: Hört das komplette Lied

Seit es die beliebte Krimi-Serie Jenseits der Spree gibt, fragen sich viele, woher sie das Titellied kennen. Wir haben die Antwort und das komplette Lied für euch.

Im November ging die beliebte Krimi-Serie Jenseits der Spree mit Jürgen Vogel und Aybi Era im ZDF in die 4. Staffel. Und wieder wird das Intro mit denselben schönen, melancholischen Klängen untermalt wie bisher. Eine Frauenstimme singt "down to the river ..." und vielen kommt das Lied bekannt vor. Es handelt sich nämlich um ein Cover von niemand Geringerem als der Musik-Legende Bruce Springsteen.

Marissa Nadler singt die Titelmusik von Jenseits der Spree

Im Intro von Jenseits der Spree hören wir das Lied The River von der US-amerikanischen Musikerin Marissa Nadler. Es handelt sich um ein Cover, also eine eigene Interpretation, des Bruce Springsteen-Songs mit demselben Titel. Dieser ist erstmals auf dem gleichnamigen Album The River im Jahr 1980 erschienen.

Hier könnt ihr euch den kompletten Song The River von Marissa Nadler anhören:

Das Cover von Marissa Nadler ist eine passende Wahl für die Titelmusik von Jenseits der Spree. Schließlich spielt Jenseits der Spree schon im Titel der Serie mit dem Fluss, der Berlin teilt. Für die Titelmusik suchte sich die Serie ein thematisch passendes Lied, das durch seine traurig-schönen Klänge einen interessanten Kontrast zum typischen Jürgen Vogel-Humor und der Krimi-Spannung der Serie gibt.

Zum Vergleich: Das Original-Lied von Bruce Springsteen

Das Original verhält sich etwas beschwingter als die ruhige und klangvolle Version von Marissa Nadler.

Jenseits der Spree läuft jeden Freitag mit einer brandneuen Folge im ZDF. Heute könnt ihr euch um 20.15 Uhr die 3. Episode der 4. Staffel namens Tod in der Königsheide ansehen. Sie lässt sich bereits seit einer Woche in der ZDF-Mediathek streamen, wo für alle Fans ab heute dann schon die 4. Episode mit dem Titel Ganz nah zur Verfügung steht.