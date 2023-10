Heute um 20:15 Uhr im TV: Der vielleicht beste Sci-Fi-Action-Film, der mit einer Szene das Kino für immer verändert hat

Kabel eins strahlt am Montagabend ein absolutes Meisterwerk mit Arnold Schwarzenegger aus. Mit einem besonderen Spezialeffekt revolutionierte es die Filmgeschichte.

In seiner Karriere hat Blockbuster-Gott James Cameron ein Meisterwerk nach dem anderen gedreht. Zu den beliebtesten Filmen des Regisseurs zählt der Sci-Fi-Action-Klassiker Terminator 2 - Tag der Abrechnung mit Arnold Schwarzenegger, der zu den besten Sequels aller Zeiten gehört.

Der Blockbuster, der am Montagabend bei Kabel eins läuft, glänzt mit der perfekten Mischung aus einer packenden Story und überragenden Schauwerten. Besonders ein Spezialeffekt hat Filmgeschichte geschrieben.

Darum geht es in Terminator 2

In der Story des Sequels sind 10 Jahre nach dem Ende des ersten Teils vergangen. Sarah Connor (Linda Hamilton) ist in einer psychiatrischen Klinik untergebracht, während ihr Sohn John Connor (Edward Furlong) in einer Pflegefamilie gelandet ist.

Als die künstliche Intelligenz Skynet den fortschrittlichen Cyborg T-1000 (Robert Patrick) aus der Zukunft schickt, um den späteren Widerstandskämpfer zu eliminieren, wird der T-800 (Arnold Schwarzenegger) diesmal zum Schutz von John Connor ebenfalls in die Vergangenheit geschickt.

Der T-1000 in Camerons Sci-Fi-Klassiker war revolutionär

Der Bösewicht in dem Sci-Fi-Kracher verfügt über die besondere Fähigkeit, seine körperliche Form nach Belieben verändern zu können. Cameron, der für Terminator 2 auf viele praktische Effekte setzte, realisierte die außergewöhnlich wechselnde Erscheinungsform des T-1000 mit 5 Millionen des rund 100 Millionen Dollar teuren Blockbusters.

Wann läuft Terminator 2 im TV?

Kabel eins strahlt das Arnold Schwarzenegger-Meisterwerk am 16. Oktober 2023 um 20:15 Uhr aus. Alternativ streamt Terminator 2 im WOW-Abo von Sky.

