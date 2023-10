Heute um 22:40 Uhr im TV: Richtig guter Serienkiller-Thriller, den ihr vielleicht gar nicht kennt, von dem es aber ein deutsches Remake gibt

Im Fernsehen läuft heute Abend ein preisgekrönter Thriller, der spannungsreich die Jagd auf einen Serienkiller eröffnet und so ein äußerst düsteres Kapitel für seine Ermittler aufschlägt.

2014 sorgte der spanische Krimi La isla mínima - Mörderland von Alberto Rodríguez mit seiner Serienmörder-Suche in seinem Heimatland für Aufsehen. Ein deutsches Remake folgte sechs Jahre später. Nun könnt ihr das spannende Original im Fernsehen schauen: um 22:40 Uhr bei ServusTV.

Heute im TV: Ab ins Mörderland mit einer spannenden Serienkiller-Ermittlung

Im Süden Spaniens erstreckt sich eine weite Sumpflandschaft. Und genau hier treibt in den 1980er Jahren ein Serienkiller sein Unwesen. Jugendliche Mädchen sind seine Opfer und die gefundenen Leichen sind brutal zugerichtet. Die Polizisten Juan (Raúl Arévalo) und Pedro (Javier Gutiérrez) sollen dem Täter das Handwerk legen. Doch ihre unterschiedlichen Charaktere und Ansichten legen ihrer Ermittlung Steine in den Weg. Diese Reibungen müssen die zwei Männern überwinden, bevor sie dem Mörder auf die Spur kommen können.

Lange vor seiner TV-Ausstrahlung gewann La isla mínima - Mörderland mit seinen True Detective-Vibes und dem Blick in menschliche Abgründe zahllose Preise, darunter sechs Trophäen des renommierten spanischen Filmpreises Goya. In Deutschland kam der Film erst 2016, also zwei Jahre nach seinem spanischen Start, in die Kinos.

Unter dem Titel Freies Land legte Christian Alvart den Serienkiller-Krimi 2020 hierzulande neu auf, verlegte die Handlung vom Ende der spanischen Franco-Diktatur nach Ostdeutschland, kurz nach der deutschen Wiedervereinigung. Das Remake ist aktuell kostenlos in der ZDF-Mediathek zu sehen.



