Historischer Sieg: Tramell Tillman erreicht, was in 76 Jahren Seriengeschichte niemandem gelang

Mit acht Emmy Awards ist die Sci-Fi-Serie Severance neben Adolescence der große Gewinner des TV-Preises. In einer Kategorie wurde sogar Geschichte geschrieben.

Die Emmy Awards 2025 waren für gleich mehrere Meilensteine gut. Das Netflix-Drama Adolescence brachte mit dem 15-jährigen Owen Cooper den jüngsten Gewinner in der Kategorie besten Nebendarsteller in einer Miniserie, Anthologieserie oder einem TV-Film hervor. Aber auch die 2. Staffel der dystopischen Sci-Fi-Serie Severance von Apple TV+ konnte einen historischen Preis einheimsen.

Severance-Star Tramell Tillman schreibt Emmy-Geschichte mit Sci-Fi-Nebenrolle

Schauspieler Tramell Tillman brilliert in Severance als bedrohlich lächelnder Manager Seth Milchick. Diese Darbietung wurde bei den diesjährigen Emmys mit dem Preis als bester Nebendarsteller in einer Dramaserie gewürdigt. Tillman ist dabei laut Hollywood Reporter tatsächlich der erste schwarze Gewinner in dieser Kategorie – und die Emmys gibt es schon seit 1949.

Während seiner Dankesrede erwähnte Tillman besonders eine wichtige Person aus seinem Leben als größte Unterstützerin:

Mein erster Schauspiel-Coach war hart, aber alle großartigen Mütter sind es. Mama, du warst für mich da, als sonst niemand da war und niemand sonst erscheinen wollte. Deine liebevolle Güte bleibt bei mir, und das ist für dich. Danke an die Akademie. Ich bin erfüllt. Ich bin voller Demut. Ich bin geehrt. Und wie meine Mama sagen würde: 'Schaut zu Gott.'

Weitere Severance-Emmys: Unter anderem für Hauptdarstellerin Britt Lower

Insgesamt gingen acht Emmys an Severance. Und zwar in folgenden Kategorien:

Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie (Britt Lower)

Bester Nebendarsteller in einer Dramaserie (Tramell Tillman)

Beste Gastdarstellerin (Merritt Wever)

Bestes Production-Design

Beste Kamera

Bester Original-Soundtrack

Bestes Sound-Mixing

Bestes Titel-Design

Severance-Star Britt Lower, die mehr oder weniger eine Doppelrolle als Helena Eagan und Helly R. spielt, gönnte sich während ihrer Dankesrede einen besonderen Insider-Gag. Fans mit Adleraugen entdeckten auf der Rückseite ihres Notizzettels die Aufschrift "Let Me Out" (Lasst mich raus), ganz so, als hätte ihr Innie einen Hilferuf hinterlassen.

Eine 3. Staffel von Severance wurde schon im März dieses Jahres in Auftrag gegeben und könnte schon kommendes Jahr bei Apple TV+ online gehen. Zuletzt lagen allerdings ganze drei Jahre zwischen den Seasons.