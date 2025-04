Das Ende von Severance Staffel 2 erklärt: Die Wahrheit über Cold Harbor und die Ziegenabteilung

Die 2. Staffel von Severance beantwortete viele Fragen und lieferte eine dramatische Steilvorlage für Season 3. Wir erklären euch, was es mit dem Finale auf sich hatte.

Die dystopische Arbeitsplatzsatire Severance von Apple TV+ dürfte die relevanteste Mystery-Serie unserer Zeit sein. Seit zwei Staffeln folgen wir den Innies der enigmatischen Macrodata Refinement-Abteilung und ihren Outies in der Außenwelt. Eine 3. Staffel ist – preiset Kier! – ebenfalls längst in trockenen Tüchern.

Nach dem 2. Staffelfinale wollen wir aber erst einmal sortieren, was es mit den bisherigen Machenschaften des zwielichtigen Konzerns Lumon Industries auf sich hatte.

Severance – File 1: Cold Harbor

Mark S. (Adam Scott) arbeitet in Staffel 2 an einer Datei namens Cold Harbor, die etwas mit seiner totgeglaubten Frau Gemma (Dichen Lachman) zu tun hat, wie wir im Laufe der Season erahnen können. Im nach der Datei benannten Staffelfinale erfahren wir, was durch den Verfeinerungsprozess mit Gemma geschieht, die im Untergeschoss von Lumon Industries gefangen gehalten wird, um auf mehrere Innie-Persönlichkeiten aufgesplittet in 25 verschiedenen Räumen bizarre Tests zu durchlaufen.

Im Testraum namens Cold Harbor wird Gemma im Finale mit dem größten Trauma ihres Outies konfrontiert, als sie die Krippe, die sie nach ihrer Fehlgeburt nicht mehr benötigte, erneut demontieren soll. Dank der Datei-Bearbeitung durch den Innie ihres Mannes, geht das dieser Version von Gemma komplett ohne Emotionen von der Hand. Teil des Ziels von Lumon ist es also, unterteilte Alter-Egos frei vom emotionalen Ballast der Ur-Persona zu erschaffen. Dr. Mauer (Robby Benson) sprach in diesem Kontext von der sogenannten "Barriere".

Severance-Zuschauer:innen mit Adleraugen haben auf Reddit übrigens schon vor der Auflösung festgestellt, dass der Produktname der Babykrippe im Flashback Col d'Arbor lautet.

Severance – File 2: Ziegen

Viel wurde spekuliert über die Ziegenabteilung, seit Mark S. und Helly R. (Britt Lower) sie in Staffel 1 zufällig beim gemeinsamen Erforschen des Severed-Stockwerks entdeckten. Klon-Experimente standen dabei ganz oben auf der Fantheorien-Liste. In Staffel 2 kehren wir zu Mammalian Nurturable (wie die Abteilung im Original heißt) zurück und lernen unter anderem eine Mitarbeiterin namens Lorne (Gwendoline Christie) kennen, die Ziegenlämmer zu einem ganz bestimmten Zweck heranzüchtet.

So weit wir es bisher erfahren haben, hat das aber nichts mit Lumon-Klonprogrammen und nur wenig mit den vier Temperamenten zu tun, bei denen die Ziege Bosheit repräsentiert. Vielmehr werden sie laut Mr. Drummond (Ólafur Darri Ólafsson) ganz Kult-klassisch für einen symbolischen Akt geopfert – im Namen von Kiers ewigem Kampf gegen (emotionalen) Schmerz, den es ultimativ zu überwinden gilt.

Ein Beispiel dafür, dass Mystery-Serien oft gut beraten sind, manche Enigmen und Exzentrizitäten nicht im Detail aufzuklären ...

Severance – File 3: Mark S. & Helly R.

Outie-Mark kann seinen Innie Mark S. nach einigem Hin und Her davon überzeugen, ihm beim Befreien seiner Frau aus dem tiefgelegenen Lumon-Kerker zu helfen. Und das, obwohl er keinerlei Bezug zu Gemma hat und höchstens darauf hoffen kann, dass Mark am Ende mit dem gefährlichen Prozess der Reintegration weitermacht. So würde er seinen Innie in sich integrieren, statt ihn durch eine Kündigung "sterben" zu lassen.

Am Ende gelingt es den Marks, Gemma zu befreien, doch anstatt mit ihr zu gehen, entscheidet sich der Innie am Ende, mit seiner eigenen großen Liebe – Helly R. – durchzubrennen. Dabei handelt es sich bei ihrem Outie um Helena Eagan, die skrupellose Nachfahrin von Keir Eagan und zukünftige Geschäftsführerin von Lumon Industries. Kann es überhaupt ein Happy End für die verliebten Firmen-Verdammten geben?

Visuell bezieht sich die finale, auf echtem Film gedrehte Szene, in der Mark und Helly Hand in Hand durch die Severed-Etage rennen, auf klassische Sci-Fi-Filme wie Die Körperfresser kommen und Flucht ins 23. Jahrhundert, während der Noel Harrisons Song The Windmills of Your Mind aus Thomas Crown ist nicht zu fassen läuft.

Severance – File 4: Klärungsbedürftige Sachverhalte

Offene Fragen bleiben auch am Ende der 2. Staffel von Severance erhalten. Hier sind ein paar davon:

Was ist das sogenannte Revolving , dem sich Helenas Vater Jame Eagan (Michael Siberry) unterziehen wird?

, dem sich Helenas Vater Jame Eagan (Michael Siberry) unterziehen wird? Was hat es mit den vier Doppelgängern der Macrodata Refinement-Mitarbeiter:innen auf sich, die im unteren Geschoss an der Arbeit waren?

der Macrodata Refinement-Mitarbeiter:innen auf sich, die im unteren Geschoss an der Arbeit waren? Was ist die Motivation von Mrs. Cobel (Patricia Arquette), die viele von Lumons Techniken entwickelte?

(Patricia Arquette), die viele von Lumons Techniken entwickelte? Wird Mr. Milchick (Tramell Tillman) Lumon Industries trotz aller Schikane treu bleiben?

(Tramell Tillman) Lumon Industries trotz aller Schikane treu bleiben? Wird es ein Wiedersehen mit Irving (John Turturro) und/oder Burt (Christopher Walken) geben?

Wie viele Abteilungen existieren bei Lumon?

existieren bei Lumon? Und natürlich: Was ist das Endziel von Lumon Induestries und der Eagan-Dynastie?

Die bisherigen beiden Staffeln von Severance sind aktuell mit 19 Folgen bei Apple TV+ zu streamen. Wann mit Staffel 3 zu rechnen ist, ist noch nicht raus.