Im Sci-Fi-Highlight Severance ist mir ein winziges Detail aufgefallen, das mich absolut in den Wahnsinn treibt

Was haben das Sci-Fi-Highlight Severance und die Sitcom Roseanne gemeinsam? Vielleicht so gut wie nichts, womöglich mehr als man denkt. Aber ich muss euch erzählen, wie ich darauf komme, sonst platze ich.

Vergangenes Wochenende hockte ich mich hin, um die neuste Folge des Sci-Fi-Highlights Severance anzusehen. Staffel 2 konnte mich bis dahin nur bedingt aus meinem wachsenden Serienfrust zerren, den Folge 7 mit dem Titel Chikhai Bardo aber in Vergessenheit geraten ließ. Die meisterhafte Mischung aus Film und Digital, das entfesselte Schauspiel von Gemma-Darstellerin Dichen Lachman, die emotionalen Flashbacks – und nicht zuletzt eine unglaubliche Sequenz von Ex-Kamerafrau und Debüt-Regisseurin Jessica Lee Gagné. We're so back!

Und wen erspähe ich da? Charakterdarstellerin Sandra Bernhard als skrupellose Lumon-Krankenschwester im geheimen Experimente-Keller. Doch dann taucht zusätzlich ein seltsam spezifisches Referenz-Requisit im Hintergrund auf, das mir seitdem nicht aus dem Kopf geht.

Hey, Severance, was hat es mit der ultra-spezifischen Roseanne-Referenz auf sich?!

Sandra Bernhard kennt man vor allem durch die US-Sitcom Roseanne, in der sie die bisexuelle Nancy spielte. Auch 30 Jahre später habe ich sie sofort in Severance erkannt. Als dann wenige Szenen später die exakte Häkeldecke erscheint, die bei Familie Conner neun Staffeln lang über der ranzigen Couch drapiert lag, fing mein Hirn zu rasen an. Die Referenzdecke kommt nicht einmal in Bernhards Szenen vor, sondern bei Mark (Adam Scott) und Gemma im Flashback. Was ist hier los? War das Absicht oder Zufall?

Gut möglich, dass die Severance-Requisite sich hier zum Einstand des ehemaligen Roseanne-Co-Stars einen kleinen Insider-Scherz geleistet hat, aber gleichzeitig beschlossen wurde, die gemütliche Decke passe nicht so richtig in die kühlen Lumon-Szenen. Und ganz ehrlich: Als jemand, der das ikonische Sofa-Duvet sofort erkannte, verstehe ich den Impuls. Es werden nur wenige drauf anspringen, aber jene, die auf die Anspielung kommen, wird sie (nachweislich!) aus dem Konzept bringen.

Überraschend passend ist die Decke aber aus einem thematischen Grund. Auf Englisch nennt man das altbackene Häkelkonstrukt mit sogenanntem Granny-Muster einen afghan. Verwendet man für die Quadrate verschiedene Stoffe (oder verschiedenes Garn wie aus einem Häkelkalender) sagt man auch memory blanket dazu, also Erinnerungs- oder Gedenkdecke. Und unterteilte Erinnerungen sind schließlich der Dreh- und Angelpunkt von Severance, wo es um die Aufteilung des Bewusstseins geht.

Besonders im Bezug auf Gemma erscheint der Bezug interessant, die nicht nur ein freizeitliches Outie-Ich und einen arbeitenden Innie, sondern mutmaßlich mehrere Innies gleichzeitig hat. Wie sauber unterteilte Häkelmuster, die ein Gesamtgeflecht ausmachen.

Decken-Gate: Das Vermächtnis des auffälligen Granny-Musters in Serien

Roseanne ist nicht die einzige Serie oder gar klassische Sitcom, die eine solche Decke auf der geselligen Familien-Couch featuret. Das klassische Häkelmuster wurde so auffällig, dass Slate vor zehn Jahren eine Untersuchung zum Thema anstellte und sich fragte, warum Serien von Taxi über Roseanne bis hin zu The Big Bang Theory und Jane the Virgin die beinahe gleiche Decke im Wohnzimmer zeigen. Ist das flauschige Prop so etwas wie der Wilhelm-Schrei für Requisiteur:innen? Ein Insider-Joke für Leute aus der Zunft?

Unterm Strich kam heraus, dass das in den 1970er Jahren popularisierte Kitschmuster für Generationen, die nach dieser Zeit aufgewachsen sind, für Familiengeborgenheit stünde, weil man es etwa mit der Oma und klassischer Familienbande assoziiert. Die Decke als Wärme spendendes Objekt, besonders mit warmen Farben, weiß sofort dieses Gefühl zu vermitteln – und ist obendrein für Kameraleute ein praktisches Werkzeug, um das Bild gelebter und wohnlicher zu gestalten.



Im Kontext von Severance steht die bunte Flauschdecke also ganz im Gegensatz zum kalten Lumon-Look in Weiß, das den Experimente-Keller dominiert. Das Leben von Mark und Gemma auf Film mit Film-Grain im Gegensatz zum dystopischen Kerker auf gestochen scharfen Digital-Aufnahmen ergibt ebenfalls eine Menge Sinn.

Im Bezug auf Roseanne können wir einen noch spezifischeren Bezug zum Thema memory blanket herstellen. Das Wort könnte man schließlich auch mit einer Decke assoziieren, die über eine Erinnerung gelegt wird. Und wie ging die Serie in den 90ern aus, ehe sie mit dem Revival und Die Conners wiederbelebt wurde? Roseanne (Roseanne Barr) offenbart in den letzten Momenten der Finalfolge, dass die ganze Serie (spätestens ab Season 3, nachdem sie ihren Schreibkeller bekommt) eine von ihr fingierte Geschichte mit anderen Familienkonstellationen und ohne Lottogewinn war.

Will das Severance-Produktionsteam uns also durch die Blümchendecke sagen, dass die Flashbacks mit Mark und Gemma ebenfalls eine Fantasie sind? Vermutlich nicht. Aber gute Mystery-Serien haben genau diesen Effekt, dass wir uns auf kleinste Details fixieren und diese bis ins Extrem überinterpretieren. Es ist die halbe Freude an Formaten wie diesen. Von der Überzeugung, dass jemand aus dem Prop-Team wusste, worauf man hier anspielt, wird man mich aber nur schwer trennen können!

Neue Folgen aus der 2. Staffel von Severance gehen freitags bei Apple TV+ online.