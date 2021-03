Hochwertiges Fan-Geschenk vor Fast and Furious 9: Getunte Blu-ray-Special-Edition feiert Jubiläum

Fast and Furious feiert einen runden Geburtstag. Auf den 9. Teil müssen wir noch etwas warten. Derweil könnt ihr die Jubiläums-Special-Edition auf Blu-ray bestellen.

Vor 20 Jahren bietet Dom Toretto Brian O'Conner ein Corona-Bier an. Es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, die bis ins Jahr 2014 hält. Ein Jahr zuvor riss ein tödlicher Autounfall Paul Walker aus dem Franchise. Die Geschichte dieser Actionreihe ist bewegt, ihre Anfang nahm sie im Jahr 2001 mit The Fast and the Furious.



Vor Fast and Furious 9: Erster Teil in einer Jubiläums-Special-Edition auf Blu-ray

Den legendären Fast-Startschuss könnt ihr jetzt in einer hochwertigen Jubiläums-Edition vorbestellen Die Lieferung erfolgt zur Veröffentlichung am 20. Mai 2021.

© Universal The Fast and the Furios, Special-Edition

Die schicke Steelbook-Aufmachung enthält eine 4K-Blu-ray zum Film. Mit dabei sind einige exklusive Extras:

Drehbuch-Auszüge

Sammelkarten

Ein Vehicle Booklet

Eine Standard-Blu-ray

Die Special-Edition kommt genau richtig: Fast and Furious 9 verspätet sich weiter

Diese Neuigkeit ist Balsam in der Fast-Dürre, die inzwischen seit 4 Jahren anhält, das Spin-off Hobbs and Shaw mal ausgenommen. Fast and Furious 9 wurde zu Beginn der Pandemie um gleich ein ganzes Jahr verschoben. Universal erweiterte den Aufschub kürzlich um ein paar Wochen mehr.



Der Actionfilm kommt jetzt am 27. Mai 2021 in die Kinos, wenn alles gut läuft. Wenn nicht, haben wir immer noch die Special-Edition als Trost.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.