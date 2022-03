Hochwertiges Star Wars-Lichtschwert kaufen: Das Dunkelschwert-Modell sieht beeindruckend echt aus

Bei Amazon gibt es neues Lichtschwert für Star-Wars-Fans zum Kaufen: Das Mandalorianer-Dunkelschwert von Hasbro ist ein echter Blickfang, den Sammler:innen sich nicht entgehen lassen sollten.

Die Star-War-Serie The Mandalorian ist für Disney ein durchschlagender Erfolg – kein Wunder also, dass es zur Geschichte von Boba Fett jede Menge cooles Merchandise gibt. Hasbro, bekannt für realistische Repliken der Star-Wars-Lichtschwerter, hat jetzt ein ganz besonderes Highlight herausgebracht: das stylische Dunkelschwert von Din Djarin.



Dunkelschwert aus The Mandalorian: Lichtschwert bei Amazon kaufen

Das Mandalorian-Dunkelschwert Zu Amazon Deal

Dieses spezielle Lichtschwert mit schwarzer Klinge und weißem Rand gehört dem von Pedro Pascal gespielten Helden und stellt ein Symbol für dessen Macht dar. Die für Hasbro typische originalgetreue Nachbildung kommt mit diversen Details daher und sieht täuschend echt aus.



Lichtschwert kaufen: Was bietet der Force FX Elite Mandalorian Dunkelschwert von Hasbro?

Diese ganz besondere Nachbildung in Form des Force FX Elite Mandalorian Darksabers von Hasbro gibt es derzeit bei Amazon für rund 300 Euro *. Ihr bekommt das neue Lichtschwert gegenüber der UVP also knapp 30 Euro günstiger.



Hasbro gehört zu den größten Anbietern für originalgetreue und lizenzierte Nachbildungen von Star-Wars-Lichtschwertern auf dem Markt. Dementsprechend detailliert ist das Dunkelschwert aus The Mandalorian gestaltet. Fans bekommen für ihr Geld folgende Features geboten:



originalgetreue Sound- und Beleuchtungseffekte (inklusive Aktivierungs-, Deaktivierungs- und durch einen Bewegungssensor ausgelösten Summ- und Battle-Effekten)

Material: Kunststoff (Acryl)

inklusive Ständer und abnehmbarer Klinge



Gewicht: 1,2 kg

Maßstab 1:1



1500 mAH wiederaufladbarer Akku (im Lieferumfang enthalten)

Bedenkt aber: Bei diesem Lichtschwert handelt es sich um ein Deko-Objekt. Ihr könnt damit also keine Show-Duelle kämpfen. Dafür eignen sich die dedizierten Duell-Lichtschwerter von Saber Forge, die über eine bruchfeste Klinge verfügen.

Fans von The Mandalorian, die ihrer Sammlung an Replika aus der Serie ein echtes Kronjuwel verleihen wollen, kommen mit dem Force FX Elite Darksaber aber voll auf ihre Kosten. Denn das Schwert ist mit seinen besonderen Lichteffekten und dem außergewöhnlichen Design ein garantierter Blickfang in jedem Regal.

Das Mandalorian-Dunkelschwert Zu Amazon Deal

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.