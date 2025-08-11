"Schon in Quizshows aufgefallen": Gefragt – Gejagt-Jäger Sebastian Jacoby gesteht, bei welchen Themen er Probleme hat

Bei Gefragt – Gejagt glänzen die Jäger:innen mit ihrem enormen Wissen. Doch auch bei diesen Quiz-Legenden gibt es Defizite, wie Sebastian Jacoby verriet.

Seit 2013 ist Sebastian Jacoby bei Gefragt – Gejagt eine feste Größe unter den Jägern. Von Moderator Alexander Bommes wird Jacoby der Quizgott genannt. Mit seinem Wissen bringt er die Kandidat:innen bei Gefragt – Gejagt jede Woche ordentlich zum Schwitzen. Doch auch ein Sebastian Jacoby weiß nicht alles, wie er selbst zugibt.

Gefragt – Gejagt-Jäger scheitert bei diesen Quiz-Themen

Sebastian Jacoby zeigte sich bei 3nach9 in einem ungewohnten Umfeld, trotzdem stand das Quizzen im Vordergrund. So verriet Jacoby, dass er rund vier Stunden am Tag lerne. Doch damit nicht genug. Der gelernte Industriekaufmann lebt für dein Hobby und veranstaltet Kneipenquizze, bei denen er sich die Fragen selbst ausdenkt. Außerdem nimmt er regelmäßig an Quiz-Meisterschaften teil. Wie anstrengend das sein kann, offenbarte Jacoby im Gespräch: "Da schreibt man fast so was wie Klausuren. Bei der Quiz-WM zum Beispiel. Da muss man 240 Fragen in zwei Stunden beantworten."

Sein Wissen immer wieder zu vergrößern, gehört zu Jacoby einfach zum Alltag. Trotzdem gibt es Themenbereiche, bei denen auch ein Sebastian Jacoby schwächelt. So gab er zu, dass ihm besonders Musik schwerfällt:

Gerade bei neuerer Musik habe ich Schwierigkeiten. Ab einem bestimmten Alter setzt ja dieser Taste Freeze ein, dass man der Musik nicht mehr folgen und das als seine eigene begreifen kann. Das gilt bei mir auch. Da muss ich mich zum Beispiel zwingen, aktuelle Sampling-Hits zu hören.

Auch bei Obst und Gemüse tut sich Jacoby schwer. Das sei sogar in der ein oder anderen Quizsendung schon aufgefallen.

Wann und wo läuft Gefragt – Gejagt?

Gefragt – Gejagt läuft von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie im Nachhinein in der ARD-Mediathek schauen.