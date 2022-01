Horror-Klassiker jetzt kostenlos streamen: Dieser Zombie-Kracher ist eigentlich verboten

In Deutschland ist der Horrorfilm Zombie 2 - Das letzte Kapitel aka Day of the Dead unzensiert eigentlich verboten. Dank Arte könnt ihr den Klassiker jetzt trotzdem ungeschnitten in der Mediathek streamen.

Wenn es um die wichtigsten und besten Zombiefilme geht, ist George A. Romero der Vater eines ganzen Horror-Subgenres. Mit Filmen wie Die Nacht der lebenden Toten und Zombie - Dawn of the Dead schuf der Amerikaner einflussreiche Blaupausen, ohne die eine moderne Hit-Serie wie The Walking Dead wohl nie entstanden wäre. Zu Romeros Werken gehört vor allem in Deutschland aber auch immer eine Zensurgeschichte, wodurch es viele seiner Filme lange Zeit nicht ungeschnitten gab oder manche bis heute beschlagnahmt sind. Dazu zählt auch Zombie 2 - Das letzte Kapitel aka Day of the Dead. Arte strahlt den Film heute um 00:20 Uhr überraschend unzensiert aus und ihr könnt den Horror-Klassiker jetzt schon kostenlos in der Mediathek streamen. Zombie 2 - Das letzte Kapitel verbindet brutalen Horror mit harter Gesellschaftskritik In Romeros Film von 1985 wird wieder das postapokalyptische Bild eines Amerikas gezeichnet, das von Zombies überrannt wurde. Nur eine kleine Gruppe Überlebender hat sich in einem Bunker verschanzt, der jedoch langsam von Zombies umzingelt ist. Während der Militärchef mithilfe eines Wissenschaftlers Experimente durchführt, um Zombies zu zähmen und menschlicher zu machen, eskaliert die Lage zwischen den Menschen langsam.

Schaut hier noch einen Trailer zu Zombie 2 - Das letzte Kapitel: Day of the Dead - Trailer (Englisch) Neben den brutalen Horror-Szenen, die Romero vor allem im heftigen Finale entfacht, ist Zombie 2 wieder ein intelligentes Stück extrem scharfer Gesellschaftskritik. Erneut blickt der Regisseur auf einen Mikrokosmos aus Menschen in einer Extremsituation, die sich letztlich gnadenlos gegenseitig zerfleischt. Die Zombie-Bedrohung ist wieder mal nur der Brandbeschleuniger für den Zerfall moralischer Werte und menschlichen Mitgefühls. Schon gesehen? Kontroverser Horror-Kracher: Der brutalste Zombiefilm des Jahres kommt als limitierte Collector's Edition

In Deutschland ging die Gewalt in diesem Romero-Film damals trotzdem zu weit. Wie unter anderem bei Schnittberichte nachzulesen ist, ist Zombie 2 - Das letzte Kapitel bei uns bis heute beschlagnahmt. Der Horrorfilm darf dadurch nicht unzensiert verkauft oder gezeigt werden. Im Pressetext von Arte zur Mediathek-Verfügbarkeit steht trotzdem, dass es sich hier um die unzensierte Originalversion handelt. Wie dem Sender das gelungen ist, ist zurzeit noch nicht klar. Zombie- und Horror-Fans dürfen sich aber freuen, diesen Genre-Klassiker jetzt unzensiert und kostenlos in der Mediathek genießen zu können. Dexter: New Blood - Der Podcast zur Serien-Rückkehr Viele alte Serien kehren gerade mit Revivals nach langer Abwesenheit zurück. Auch Dexter tat das bei Sky mit Dexter: New Blood und wir diskutieren im Streamgestöber, ob das Wiedersehen mit Michael C. Halls Serienkiller gelungen ist oder nicht. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Nachdem schon das Staffel 8-Finale von Dexter als eines der schlimmsten Serienenden in die Geschichte einging, wurde das neue Finale von Dexter: New Blood erneut sehr kontrovers aufgenommen. Doch ist die teils harsche Kritik gerechtfertigt? Kennt ihr Zombie 2 aka Day of the Dead schon oder wollt ihr den Horror-Klassiker jetzt noch nachholen?