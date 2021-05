Horrorfilm als Durchhaltetest: Zermürbende Tortur zwischen Hostel und Saw ab heute neu im Heimkino

Wer auf der Suche nach einem harten Horrorfilm jenseits endloser Hollywood-Sequels ist, kann einen Blick auf den russischen Folter-Horror Sleepless Beauty werfen, der ab heute in Deutschland auf Blu-ray erhältlich ist.

Für Horror-Fans gibt es ab dieser Woche neu im Heimkino einen Durchhaltetest aus Russland. Was euch in der Folter-Story Sleepless Beauty - Gefangen im Albtraum erwartet, erfahrt ihr hier.

Neu im Heimkino: Der Brutaler Folter-Horror Sleepless Beauty

Sleepless Beauty - Gefangen im Alptraum erscheint heute in Deutschland neu auf Blu-ray und DVD:

Außerdem könnt ihr den Film als Video on Demand schauen. Aber Achtung, er hat eine FSK 18-Altersfreigabe!

Worum geht es in Sleepless Beauty?

In dem russischen Horrorfilm wird die junge Lehrerin Mila (Polina Davydova) entführt und an einem unbekannten Ort festgehalten. Ein maskierter Peiniger und eine körperlose Stimme erlegen ihr quälende Regeln auf: Mila darf nicht schlafen, sondern muss zermürbende Aufgaben auf sich nehmen. Währenddessen wird ihre Pein per Überwachungskameras von einer Zuschauerschaft im Internet beobachtet und kommentiert.

Bald wird klar, dass sie in die Hände einer geheimnisvollen Organisation namens Recreation gefallen ist – doch was steckt hinter der Tortur?

FSK-18 Schocker Sleepless Beauty auf Blu-ray Zu Amazon Horror-Tipp

Was erwartet euch in dem Horrorfilm?

Simon Abrams von RogerEbert.com beschreibt den Film in seiner Kritik als einen "fiesen Durchhaltetest, die Art Genre-Übung, deren schonungslose Extreme - sowohl in Sachen expliziter wie psychologischer Gewalt - oft wie ein Selbstzweck wirkt". Auch wenn Abrams den Film als thematisch unterentwickelt beschreibt, biete er "Momente, in denen er auf seine eigene zielstrebige Art effektiv eklig" ist.

Erwartet bei Sleepless Beauty also kein stylisches Meisterwerk mit Anspruch, sondern eher einen effektiven Folter-Horror, der mit geringen (finanziellen) Mitteln so abstoßend wie möglich sein will.

Sleepless Beauty ist etwas für Fans von... Hostel , Martyrs , Captivity und Saw *.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.