House of Guinness-Macher plant 32 Jahre-Story für die Netflix-Serie: "Sie machen immer neue Fehler"

Fans der Netflix-Serie House of Guinness fragen sich, ob eine 2. Staffel kommt. Showrunner Steven Knight hat für die Zukunft der Serie bereits große Pläne.

Bier wird immer getrunken. Im Falle der berühmten Braufamilie Guinness bedeutet das nicht nur ein auf Jahre hin gesichertes Einkommen, sondern auch jede Menge Drama-Potenzial für die Zukunft von House of Guinness. An brisanten Geschichten – für Staffel 2 und darüber hinaus – soll es nicht mangeln, wie Showrunner Steven Knight (Peaky Blinders) andeutet.

House of Guinness-Macher will Netflix-Serie ins 20. Jahrhundert führen

Im Gespräch mit Screen Rant erklärt Knight:

In einer perfekten Welt möchte ich die Story gerne bis ins 20. Jahrhundert weiterführen. Das ist noch nicht angekündigt oder entschieden. Aber selbst, wenn man die Geschichte der Familie Guinness nur überfliegt, fallen einem diese ganzen Dramen ins Auge, die sich verursachen. Sie machen immer neue Fehler. Oder wundervolle Dinge. Es gibt genug Material für den ganzen Weg.

Was genau Knight mit dem "ganzen Weg" meint, ob er nur mit Staffel 2 plant oder die nächsten fünf Staffeln bereits skizziert hat, enthüllt er nicht. Das Finale der bisherigen Serie endet auf besonders gemeine Art und fordert weitere Episoden geradezu heraus.

Schaut hier den Trailer zu House of Guinness:

House of Guinness - S01 Trailer (Deutsch) HD

Sollte House of Guinness im 20. Jahrhundert ankommen, hätte die Serie 32 Jahre aus der Geschichte der Familie Guinness erzählt. Und Knight hat recht: Die Guinness-Saga reicht bis in die Gegenwart und bietet dem Peaky Blinders-Macher mit Sicherheit noch viel Potenzial für Spannung und Schock.

Wie wahrscheinlich ist eine 2. Staffel House of Guinness

Einstweilen sind weitere Staffeln von House of Guinness aber völlige Zukunftsmusik. Netflix hat Staffel 2 bisher kein grünes Licht erteilt. Das ist normal: Oft wartet der Streamer einen Zeitraum von etwa drei Monaten ab, bis er über eine Fortsetzung entscheidet.

Ausschlaggebend ist natürlich, wie viele Menschen House of Guinness schauen. Und da sieht es mit laut den Netflix-Charts eher durchwachsen aus: Die Serie steht dort etwa eine Woche nach dem Start nur noch auf dem 7. Platz. Große Hits verteidigen die Spitzenposition oft für mehrere Wochen und steigen deutlich langsamer ab.

Podcast: Die 15 besten Serien im Oktober bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Oktober umfassen neben dem neuesten Kapiteln aus Netflix’ Monster-Anthologie und Liam Hemsworths The Witcher-Einstand in Staffel 4 auch das deutsche Euphoria, Harlan Coben-Nachschub sowie die Halloween-Horror mit ES: Welcome to Derry.