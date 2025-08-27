Netflix hat seit heute einen neuen erfolgreichsten Film aller Zeiten (!): Er hat alle überrascht und jetzt 236 Millionen Views

Die Top-Liste der erfolgreichsten Netflix-Filme aller Zeiten hat eine neue Nummer 1. Denn die Streaming-Sensation des Jahres hat nun die Konkurrenz um Red Notice und Carry-On überholt.

Es ist eine Erfolgsgeschichte, wie wir sie nur selten erleben: Der Fantasy-Animationsfilm KPop Demon Hunters ist am 20. Juni 2025 bei Netflix gestartet und hat seitdem einen Rekord nach dem anderen gebrochen. Nicht nur stand der Film um die K-Pop Band Huntrix, die bei Tag auf der Bühne steht und bei Nacht auf Dämonen Jagd macht, wochenlang auf Platz 1 der Film-Charts. Auch schrieb der Film im Kino und den Musik-Charts Geschichte.

Jetzt darf sich das Team um Maggie Kang und Chris Appelhans um einen weiteren fulminanten Erfolg freuen. Denn KPop Demon Hunters ist offiziell der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten.

KPop Demon Hunters ist mit 236 Millionen Views der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten

Es hat sich in den letzten Wochen bereits abgezeichnet, doch jetzt ist es passiert: Nachdem KPop Demon Hunters bereits die Konkurrenz um Don't Look Up und Carry-On hinter sich lassen konnte, ist der Fantasy-Kracher nun auch an Titelverteidiger Red Notice in der All Time Top 10 von Netflix vorbeigezogen. Mit 236 Millionen Views und 393,3 Millionen geschauten Stunden steht KPop Demon Hunters nun an der Spitze der erfolgreichsten Netflix-Filme aller Zeiten.

So sieht die neue All Time Top 10 bei Netflix aus:

KPop Demon Hunters: Netflix plant ganzes Universum zum Fantasy-Hit

Für die Top 10-Liste ausschlaggebend sind die Publikumszahlen in den ersten 91 Tagen nach Veröffentlichung bei Netflix. Da seit dem Start von KPop Demon Hunters erst 67 Tage vergangen sind, dürfen wird davon ausgehen, dass die Zahlen für den Fantasy-Hit noch weiter ansteigen werden.

Dieser unglaubliche Erfolg soll natürlich Konsequenzen tragen. So sollen bei Netflix bereits Gespräche um eine umfangreiche Expansion des KPop Demon Hunters-Universums mit mehreren Filmfortsetzungen und möglichen weiteren Formaten stattgefunden haben. Ein direktes Sequel soll nun von Produktionsfirma Sony und Netflix entwickelt werden.

Podcast: Warum Netflix-Sensation KPop Demon Hunters alle Rekorde bricht

Ein Film erobert gerade die Allzeit-Charts bei Netflix und bricht alle Rekorde: KPop Demon Hunters. Der Fantasy-Animationsfilm schafft es, selbst K-Pop-Neulinge zu überzeugen. Was der Film mit Buffy - Im Bann der Dämonen und einem Mega-Hit von Disney zu tun hat und warum Teil 2 unbedingt kommen sollte, wird in dieser Folge erklärt.

