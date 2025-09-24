Wann kommt House of Guinness Staffel 2? Die Netflix-Serie des Peaky Blinder-Schöpfers hat ein gemeines Ende

Die Netflix-Serie House of Guinness beleuchtet Geheimnisse und Intrigen einer Bierdynastie im Irland des 19. Jahrhunderts und hinterlässt Fans mit der Frage: Wann kommt Staffel 2?

Mit Peaky Blinders hat Serienautor Steven Knight einen der beliebtesten Serien-Hits der letzten Jahre erschaffen, der sogar bald mit dem Netflix-Film The Immortal Man fortgesetzt wird. Seit dem 25. September 2025 läuft nun mit House of Guinness seine neueste Serienkreation bei Netflix. Diese folgt den Erlebnissen der Geschwister Guinness, die im Irland des 19. Jahrhunderts nach dem Tod ihres Vaters allerlei Krisen bewältigen müssen.

Mit einem dramatischen Cliffhanger lässt House of Guinness Fans am Ende der ersten acht Folgen ungeduldig direkt auf die nächste Season warten. Aber wird diese überhaupt kommen? Wann könnte Staffel 2 starten? Hier findet ihr alle wichtigen Infos.



Wird es eine 2. Staffel von House of Guiness bei Netflix geben?

Zum aktuellen Zeitpunkt hat Netflix eine 2. Staffel noch nicht offiziell in Auftrag gegeben. Da die Serie erst frisch am 25. September 2025 gestartet ist, gibt es noch keinen Grund zur Sorge. Der Streamingdienst wartet in der Regel die Abrufzahlen einer Serie innerhalb der ersten 91 Tage nach Start ab, ehe final über eine Verlängerung entschieden wird. In manchen Fällen kann es auch schneller gehen. Sowohl die Abrufzahlen als auch die Langlebigkeit in den Netflix-Charts sind dabei ausschlaggebend.

Aber es gibt auch eine positive Nachricht: Wie Hello! Magazine berichtet, soll Serienschöpfer Stephen Knight bereits die Entwicklung einer 2. Staffel bestätigt haben. Das ist allerdings noch keine Garantie, dass Staffel 2 wirklich bestellt wird. Oftmals lässt Netflix Drehbücher und inhaltliche Pläne für Fortsetzungen entwickeln, bevor eine Entscheidung über Verlängerung oder Absetzung getroffen wird.

Selbst wenn der Streamer die Verlängerung der Serie zügig verkündet, müssen sich Fans trotzdem auf eine für viele Streaming-Serien leider übliche Wartezeit von bis zu zwei Jahren einstellen. Aktuell gibt es noch keinen Termin für einen baldigen Produktionsstart. Somit sollte House of Guinness Staffel 2 frühestens 2027 bei Netflix aufschlagen.

House of Guiness Staffel 2 muss das dramatische Ende auflösen

Achtung, Spoiler: Eine Serie könnte kaum auf einem gemeineren Cliffhanger enden als die erste Season von House of Guinness. In Folge 8 steht für die Familie Guinness ein ereignisreicher Wahlkampftag in Dublin bevor. Während Arthurs (Anthony Boyle) flammender Kundgebungsrede gelingt es den Fenier-Rebellen, sich Zutritt zur Veranstaltung zu verschaffen, um ein Attentat auszuführen.

Sean Rafferty (James Norton) und Ellen Cochrane (Niamh McCormack) versuchen erfolglos, den potenziellen Attentäter Patrick Cochrane (Seamus O'Hara) in der Menge ausfindig zu machen. Und dann ist es zu spät: Patrick greift zur Waffe, zielt auf den konservativen Politiker und drückt ab. Ehe wir erfahren können, welche Person die abgefeuerte Kugel treffen wird, setzt auch schon der Abspann ein.



Um die vier Guinness-Geschwister sollten sich Fans allerdings keine Sorgen machen müssen. Immerhin haben die realen Vorbilder für Arthur, Edward (Louis Partridge), Benjamin (Fionn O'Shea) und Anne (Emily Fairn) alle die 1860er und 1870er überlebt. Bei den für die Serien erdachten fiktiven Charakteren, wie Rafferty und Ms. Cochrane, sieht die Sache aber schon anders aus.

