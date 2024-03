House of the Dragon ist zurück: Gleich 2 neue Trailer für Staffel 2 entfesseln Drachenkrieg und ihr müsst euch für eine Seite entscheiden

House of the Dragon kehrt im Sommer mit Staffel 2 zurück. Der Game of Thrones-Ableger zeigt in gleich zwei neuen Trailern, wie der Targaryen-Konflikt eskaliert.

Im Sommer fliegen die Drachen wieder. Endlich, denn Fans warten nun schon zwei Jahre auf die Rückkehr von House of the Dragon. Jetzt gibt es endlich neue Einblicke in Staffel 2 der Fantasy-Serie, die etwa 200 Jahre vor den Ereignissen in Game of Thrones spielt. HBO hat gleich zwei verschiedene Trailer zu den neuen Folgen veröffentlicht.

Hier könnt ihr den Black-Trailer zu House of the Dragon Staffel 2 schauen:

House of the Dragon - S02 Trailer Black (English) HD

Und hier gibt es den Green-Trailer zu House of the Dragon Staffel 2:

House of the Dragon - S02 Trailer Green (English) HD

Zur Erinnerung: So endete House of the Dragon Staffel 1

In der ersten Season erzählte House of the Dragon davon, wie zwei junge Frauen durch den Machtkampf am Hof von King's Landing zu Feinden werden. Auf der einen Seite steht Königstochter Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy), auf der anderen Seite Alicent Hightower (Olivia Cooke), Rhaenyras Jugendfreundin und zweite Ehefrau des Königs. Die Targaryen-Tochter wird zwar als Thronerbin auserkoren, doch danach gebärt Alicent weitere (männliche) Erben.

Im Finale der ersten Staffel eskaliert deshalb der Konflikt. König Viserys stirbt und Alicent unternimmt Schritte, um ihren Sohn Aegon (Tom Glynn-Carney) als König einzusetzen. Im anschließenden Konflikt wird Rhaenyras jüngster Sohn Luke von Aegons Bruder Aemond getötet. Damit ist ein Krieg zwischen den "Schwarzen" (Rhaenyras Fraktion) und den "Grünen" (Alicents Fraktion) um den Thron der Sieben Königreiche nicht mehr abzuwenden.

House of the Dragon - Charakterposter für Staffel 2

Die 2. Staffel wird diesen Konflikt mit einigen schockierenden Wendungen weiter erzählen, die an dieser Stelle natürlich nicht gespoilert werden.

Ein paar neue Gesichter erwarten euch in der Besetzung von HOTD:

Gayle Rankin spielt die "Waldhexe" Alys Rivers, die für Aemond Targaryen wichtig werden wird.



Simon Russell Beale gibt Ser Simon Strong, den Großonkel von Intrigant Larys.



Freddie Fox übernimmt den Part von Alicents Bruder Ser Gwayne Hightower.



Abubakar Salim wird als Velaryon-Seemann Allyn of Hull auftreten.



So könnt ihr House of the Dragon Season 2 in Deutschland schauen

House of the Dragon Staffel 2 erscheint in Deutschland bei Sky/WOW. Diesmal müssen sich Fans auf weniger Folgen gefasst machen, denn statt aus 10 besteht die neue Season nur aus 8 Episoden, die in wöchentlichem Takt veröffentlicht werden.