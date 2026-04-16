Vergesst Reacher: Amazons erster großer Actionheld kehrt im explosiven Trailer zurück – schon in 5 Wochen startet der Film

Lange vor Reacher gab es einen Amazon-Actionhelden, der die brandgefährliche Welt der Geheimdienste aufmischte. Bald kehrt er in einem Film zurück, der jetzt einen ersten langen Trailer hat.

Jack Ryan hat noch nie von Reacher gehört. Warum auch? Immerhin bestand der von John Krasinski verkörperte Actionheld schon Abenteuer auf Amazon Prime, lange bevor Alan Ritchsons Hüne auf der Bildfläche erschien. Jetzt soll seine Geschichte bald mit dem Streamingfilm Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War fortgesetzt werden, zu dem es nun einen ersten langen Trailer gibt.

Schaut euch hier den ersten langen Trailer zu Jack Ryan: Ghost War an

Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War - Trailer (Deutsch) HD

Reachers Amazon-Vorgänger kehrt zur CIA zurück, um eine Killertruppe auszuschalten

Jack Ryan will eigentlich seinen CIA-Ruhestand genießen. In der Privatwirtschaft sind seine Talente gut angelegt und bringen ihm eine Menge Geld – ohne tagtägliches Risiko für Leib und Leben. Aber der Frieden währt nicht lange: Ex-Chef James Greer (Wendell Pierce) drängt ihm eine neue Mission auf.

Ryan soll lediglich eine Kontaktperson treffen. Doch die wird vor den Augen des Ex-Agenten ermordet. Wie sich herausstellt, kämpft er nun gegen eine ehemalige Black-Ops-Einheit namens Starling – ruchlose Killer und Experten der psychologischen Kriegsführung, die die USA und die gesamte Welt in den Abgrund stürzen könnten. Hilfe erhält er im Kampf von der MI6-Agentin Emma Marlowe (Sienna Miller).

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Wann kommt Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War zu Amazon Prime Video?

Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War kommt am 20. Mai 2026 zu Amazon Prime Video. Regie führte Andrew Bernstein (Ozark). Mit von der Partie ist vor der Kamera auch wieder Michael Kelly als Ryans Vertrauter Mike November.

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