"Ich flehe euch an": Netflix vernachlässigt neuen Sci-Fi-Anime und lässt Macher verzweifeln

Netflix ist längst dick im Anime-Geschäft. Aber tut der Streamer auch genug, um seine japanischen Serien zu bewerben? Der Produzent eines neuen Sci-Fi-Formats glaubt nicht.

Der relativ neue Sci-Fi-Anime Moonrise ist alles andere als ein Ferner-liefen-Projekt ohne prominente Macher unter den Serien der Frühlings-Season 2025. Diesen Eindruck könnte man aber leicht erhalten, denn der Titel ist bei Netflix untergekommen, wo man zum einen selten Simulcasts anbietet und zum anderen oft stiefmütterlich mit den japanischen Produktionen umgeht, was das Marketing angeht.

So sieht das auch der Moonrise-Produzent Ryoma Kawamura, der aus Verzweiflung ein echtes Business-Tabu brach, und sich öffentlich an Netflix richtete.

Anime-Produzent flehte Netflix an, die Sci-Fi-Serie Moonrise nicht hinter dem Mond zu verstecken

Obwohl es sich bei Moonrise um ein Herzensprojekt handelt, ist es seit dem Start am 10. April komplett bei Netflix untergegangen. Das belegt auch ein Netflix-Report zu den Abrufzahlen (via ScreenRant ). Anime-Produzent Kawamura schrieb deshalb auf X (ehemals Twitter): "Bitte gebt euer Bestes, um dafür zu werben. Ich kann es nicht alleine machen. Im Ernst, bitte! Es ist immer noch tief vergraben. Rote N-Firma! Es ist Zeit, der Welt eure Macht zu zeigen!"

Moonrise stammt aus dem renommierten Wit Studio, wo Serienschöpfer Tow Ubukata (Ghost in the Shell: Arise, Psycho-Pass 2 und 3) mit Anime-Regisseur Masashi Koizuka (Attack on Titan) gemeinsame Sache machen.

Worum geht es im Netflix-Anime Moonrise?

Weltraumfahrstühle verbinden die Erde mit dem Mond, der in der Zukunft von Moonrise längst von Menschen bevölkert wurde. Eines Tages blasen die Mondbewohner zur Rebellion, weil sie von den Erdenbewohnern nicht länger wie Leute zweiter Klasse behandelt werden wollen. Ein erbitterter Kampf zwischen der Erde und dem erdnahen Trabanten entbrennt, in den auch Jack Shadow (Chiaki Kobayashi), der Adoptivsohn der Mondfahrstuhlhersteller, hineingezogen wird.

Mittlerweile sind alle 18 Folgen von Moonrise bei Netflix online gegangen. Ein Anzeichen dafür, dass die Sci-Fi-Serie wirklich kaum gestreamt wurde, ist unter anderem die Tatsache, dass bei Moviepilot erst sieben (!) Leute eine Bewertung für das Format eingeloggt haben. So reicht es noch nicht einmal für einen offiziellen Community-Score.