Netflix adaptiert nach One Piece den nächsten Anime, aber Fans hassen schon den Trailer: "Niemand wollte das"

Eine neue englischsprachige Anime-Adaption aus dem Hause Netflix kündigt sich mit Trailer an. Doch konsensmäßig ist hier kein One Piece-mäßiger Hype zu erwarten.

Netflix hat einen Trailer zur Anime- und Manga-Verfilmung Bet herausgegeben, mit der man die japanische Vorlage Kakegurui - Das Leben ist ein Spiel umsetzt. Die englischsprachige Serie aus Kanada erreicht uns schon kommenden Monat, doch auf die negativen Reaktionen auf die Vorschau hat der Streaming-Gigant wohl nicht gesetzt.

Schaut hier den Trailer zur Netflix-Serie Bet:

Bet - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Die Netflix-Historie in Bezug auf Anime-Adaptionen ist eine Geschichte vieler Tiefen, die durch ein überraschendes Hoch unterbrochen wurde. Während man es sich durch die westlichen Versionen von Death Note und Cowboy Bebop zunächst mit einer Menge Fans verscherzt hatte, konnten sich die meisten darauf einigen, dass die One Piece-Serie ein gelungener Piratenspaß mit gutem Casting ist.

Reaktionen auf den Netflix-Trailer zur Anime-Adaption Bet sind vernichtend

Bet von Warrior Nun-Showrunner Simon Barry spielt auf einer Elite-mäßigen Privatschule, auf der die Schüler:innen mit hohen Einsätzen in Glücksspielen um ihren sozialen Status zocken, was durch den leicht wahnsinnigen Neuzugang Yumeko (Miku Patricia Martineau) ein neues Level erreicht. So weit, so ähnlich zur Manga- und Anime-Vorlage. Doch schaut man sich die Kommentare unter der YouTube-Version des Trailers an, erklingen unisono negative Reaktionen.

"Ihr verwandelt Kakegurui in Riverdale. Niemand wollte das", heißt es gleich im Top-Kommentar. Ein weiterer schreibt: "Dies auf den Netflix-Anime-YT-Kanal hochzuladen ist ebenso mutig wie idiotisch." Und noch ein anderer meint: "Nach dem erfolgreichen Adaptieren von One Piece, warum rückwärts gehen?"



Ob Bet wirklich so schrecklich ist, wie die Kommentator:innen bereits nach dem Netflix-Trailer urteilten, erfahren wir am 15. Mai 2025, wenn die 1. Staffel online geht. Dabei gibt es bereits jetzt mehrere Alternativen aus dem Heimatland des Spieler:innen-Stoffes.

Von der Bet-Vorlage Kakegurui gibt es mehr, als man meinen könnte

Kakegurui begann schon 2014 als Manga von Homura Kawamoto, der nach 18 Sammelbänden noch immer nicht abgeschlossen ist. Darüber hinaus existiert aber nicht nur die Anime-Serie aus dem Hause MAPPA. Nein, auch aus Japan gibt es bereits mehrere Live-Action-Versionen des Stoffes: die Serie Kakegurui mit Minami Hamabe als Yumeko und zwei dazugehörende Filme.

Und das Beste: Beide Staffeln der Anime-Serie sowie beide Staffeln der Live-Adaption-Adaption aus Japan kann man hierzulande ebenfalls bei Netflix streamen.