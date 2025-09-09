Ihr werdet Pennywise nicht mehr ernst nehmen können, wenn ihr seht, was der Clown am Set gemacht hat

Wer Es und Es Kapitel 2 gesehen hat, wird bei dem Namen Pennywise ehrfürchtig zusammenzucken. Doch ein Video beweist: Der Horror-Clown kann auch ganz anders.

Als unheimliches Wesen aus einer anderen Dimension ließ Bill Skarsgård (Nosferatu – Der Untote) das Adrenalin in den Publikumsreihen in die Höhe schießen. Wer ihn aber hinter den Kulissen erlebt, wird ihn wohl nie wieder fürchten.

Hinter den Kulissen witzelt Pennywise-Schauspieler mit dem Cast und ist so ziemlich das Gegenteil von unheimlich

Wie ein Video auf Instagram von den Dreharbeiten zeigt, ist Bill Skarsgård jenseits der Kinoleinwand nicht annähernd so blutrünstig. Im Gegenteil: Wie in den kurzen Ausschnitten vom Set unschwer zu erkennen ist, scheint sich der Schauspieler bestens mit seinen jungen Co-Stars zu verstehen. Ein spannender Kontrast zu seiner Filmrolle. Hier könnt ihr das Video sehen:

Mit seinem Roman Es schuf Stephen King (The Green Mile) eines der bekanntesten Werke der Horrorliteratur. Das Buch wurde mehrfach verfilmt – zuletzt 2017 mit Es und 2019 mit ES Kapitel 2. Bill Denborough nimmt nach dem rätselhaften Verschwinden seines jüngeren Bruders Georgie den Kampf gegen eine unheimliche Macht auf – Es.

Dabei erscheint Es vorzugsweise in der Gestalt des fies grinsenden Clowns Pennywise und macht in der Kleinstadt Derry Jagd auf Kinder. Pennywise ist übrigens nicht gerade zimperlich und beißt seinen Opfern gerne mal einen Arm oder das Gesicht ab. Doch Bill und seine Freund:innen können Es (vorerst) besiegen. In Es Kapitel 2 geht ihr Kampf gegen das Böse weiter.

In besagtem Video, das den Dreharbeiten zu Es Kapitel 2 entsprungen ist, sehen wir, wie Pennywise alias Bill Skarsgård seinen jüngeren Schauspielkolleg:innen strahlend ein High Five gibt oder ihnen gutmütig auf die Schulter klopft. Von Instagram-User:innen wurde die dort vermittelte Stimmung zurecht als heilsam beschrieben.

Skarsgårds Auftritt als höllischer Clown ist aber noch lange nicht vorbei, denn mit ES: Welcome to Derry wird der Horror noch dieses Jahr im Serienformat fortgesetzt.

Im Sinne eines gepflegten Adrenalin-Schocks sei an dieser Stelle dringend anzuraten, erst Es und Es Kapitel 2 zu sehen und Skarsgårds unheimliche Aura danach durch das Video zu brechen. Andernfalls könnte das mit dem Gruseln nämlich schwierig werden.