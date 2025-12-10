Ihr wurden 27 Millionen angeboten, aber sie lehnte ab: Julianna Margulies legendäre Entscheidung gegen Emergency Room

Julianna Margulies erhielt von Emergency Room ein Angebot, das sie nicht ablehnen konnte – und tat es trotzdem. Der Grund dafür ist so erstaunlich wie simpel.

Julianna Margulies (The Good Wife) hat viele Leben auf dem Bildschirm gelebt. Bekannt wurde sie in Emergency Room - Die Notaufnahme. Als sie die Serie verlassen wollte, wurden ihr 27 Millionen Dollar angeboten, um zu bleiben. Doch Margulies lehnte ab.

Julianna Margulies sagte Nein zu 27 Millionen – denn sie wollte weiterziehen

Bereits 2021 berichtete People , wie Seriendarstellerin Julianna Margulies ein sagenhaftes Angebot von Emergency Room ablehnte: In der Serie hatte Margulies 6 Staffeln lang die Pflegedienstleiterin Carol Hathaway verkörpert. Als sie sich 2000 zum Ausstieg entschloss, versuchten die Serienmacher:innen, sie mit 27 Millionen Dollar vom Gegenteil zu überzeugen.

Dazu sagte Margulies in einer Folge von Oprah Winfreys Serie Super Soul, aus der People zitiert:

Ich fühlte mich sehr allein, weil ich bereits geplant hatte, was ich tun würde, bevor sie mir das Geld angeboten hatten. Ich hatte mein Leben geplant. Ich wollte zurück nach New York, um dieses Theaterstück zu spielen, und dann kam plötzlich all dieses Geld. Alle, die ich fragte, sagten: ‚Du wärst verrückt, wenn du es nicht tun würdest. Nimm das Geld, nimm das Geld.‘

Um sich zu entscheiden, griff sie zu einer ungewöhnlichen Methode: Sie kaufte im Laden eines Freundes ein Buch mit dem Titel Den Buddha in dir erwecken, das ihr tatsächlich die Antwort lieferte:

Ich brachte es mit nach Hause [...] Ich ging in mein Schlafzimmer, öffnete das Buch, schloss die Augen und zeigte auf eine Zeile im Buch. Als ich die Augen wieder öffnete, lautete die Zeile: ‚Ich wusste, dass ich mehr lernen wollte, nicht mehr verdienen.‘

Geschadet hat ihr die Entscheidung offenbar nicht. Bis heute ist Julianna Margulies sehr aktiv im Filmgeschäft – nicht zuletzt mit der Anwaltsserie The Good Wife, in der sie sieben Staffeln lang die Hauptrolle spielte und einen Emmy gewann. 2024 kam mit Millers in Marriage ihr bisher neuester Film heraus.

Auch wenn 27 Millionen Dollar nicht zu verachten sind: Es schadet offenbar nicht, gelegentlich einen ungewöhnlichen Weg zu wählen und etwas Neues zu wagen.