Sci-Fi, Fantasy und Oscar-Anwärter: 10 starke Netflix-Filme starten noch dieses Jahr

Sequels, potenzielle Oscar-Kandidaten und wahre Geschichten mischen sich ins Sci-Fi- und Fantasy-Programm von Netflix im Herbst. Wir stellen euch die Filme vor, die ihr 2024 nicht verpassen solltet.

Nicht nur unsere monatliche Serien-Vorschau füllt die Watchlisten von Streaming-Fans. Netflix hat sich zum Jahresende auch noch so manches Film-Highlight aufgehoben. In unserer Vorschau auf die kommenden drei Monate zeigen wir euch die 10 vielversprechendsten Netflix-Filme, die erst noch starten. Sie umfassen von Fantasy und Action über Musicals und Sci-Fi-Thriller alles, was die zunehmend kühlere Jahreszeit braucht.

Sci-Fi-Sequels und Fantasy-Abenteuer: 10 kommende Netflix-Film-Highlights vorgestellt

Netflix setzt bald eine verstörende Sci-Fi-Sensation mit Teil 2 fort und will Fans von Abenteuer-Action mit einer Geschichte von Park Chan-wook fesseln. Und das ist noch längst nicht alles, was der Streamer in nächster Zeit zu bieten hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob nun Denzel Washingtons gesamte Familie bei Netflix nach dem Oscar greift oder ein heiß erwartetes Fantasy-Musical Disney an die Wand spielen will: Langweilig wird es für Film-Fans in den nächsten Monaten bei dem Streamer gewiss nicht. Anna Kendrick (Pitch Perfect) gibt mit der wahren Geschichte über einen Serienkiller in einer Dating-Show ihr Regie-Debüt und Action-Thriller-Experte Jaume Collet-Serra tauscht Liam Neeson gegen Taron Egerton ein, während ein beliebtes Gesellschaftsspiel der Jumanji-Kur unterzogen wird.

Timecodes für die einzelnen Netflix-Filme:

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts oder Spotify.

Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von Magenta TV, inhaltlich ändert sich für euch dadurch aber nichts. Magenta TV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, welches Fernsehen in HD-Qualität und Streaming auf einer Plattform bündelt. Hier könnt ihr das gesamte Entertainment-Programm über eine Benutzeroberfläche komfortabel nutzen.

Serien-Highlight bei Magenta TV im September: The Walking Dead - Daryl Dixon Staffel 2

The Walking Dead: Daryl Dixon - S02 The Book of Carol Trailer (Deutsche UT) HD

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, Apple TV+, Paramount+, WOW, DAZN, Mediatheken sowie Magenta TV+ mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und vielen internationalen Top-Serien und -Filmen. Zu den exklusiven Deutschlandpremieren gehören zum Beispiel die drei neuen Spin-offs aus dem The Walking Dead-Universum – Dead City, Daryl Dixon und The Ones Who Live – sowie die 5. Staffel der Erfolgsserie Fargo oder die Familiensaga Hotel Portofino – das Downton Abbey an der italienischen Riviera.

Magenta TV gibt's auch unabhängig vom Internetanbieter als TV-App, -Stick oder -Box, in Verbindung mit Streamingdiensten zum attraktiven Vorteilspreis – flexibel monatlich kündbar. Alle weiteren Infos zu Magenta TV findet ihr hier .

Feedback und Streaming-Tipps für unseren Podcast könnt ihr gerne an podcast@moviepilot.de schicken. Oder schickt uns gleich eine kleine Sprachnachricht per Mail, mit der ihr Teil einer der nächsten Folgen werden könnt.