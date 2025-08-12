In 10 Tagen kehrt eine der besten Superheldenserien unserer Zeit zurück: Fans mussten über 3 Jahre warten

Nach über drei Jahren Wartezeit kehrt eine der besten Superheldenserien überhaupt zurück. Wer die Brutalität und den Humor von The Boys liebt, darf dieses Genre-Highlight nicht verpassen.

Seit Jahren schon können Fans der Comicwelten von Marvel und DC nicht nur mit Blockbustern, sondern auch mit Serien in spannende Abenteuer eintauchen. Während das MCU bei Disney+ aber hauptsächlich klassische Heldengeschichten erzählt, schlug DC zuletzt eine andere Richtung ein. Statt strahlender Superhelden rückten das Crime-Drama The Penguin und die Action-Comedy Peacemaker ambivalente Charaktere ins Zentrum, die nicht vor rauer Gewalt zurückschrecken. Letztere feiert in wenigen Tagen endlich ihr Comeback.

Peacemaker kehrt nach drei Jahren mit Staffel 2 zurück

James Gunns Peacemaker zählt zu den besten Superheldenserien unserer Zeit und erhielt von der Moviepilot-Community eine fantastische Durchschnittswertung von 7,7 von 10. Erstmals im Frühjahr 2022 ging das Spin-off zu The Suicide Squad in den USA bei HBO Max an den Start. Seither warten Fans ungeduldig auf eine Rückkehr von John Cenas "Bösewicht" Peacemaker, der im Namen des Frieden bereitwillig tötet.



Jetzt hat das Warten endlich ein Ende. In den USA beginnt die Ausstrahlung der 2. Staffel am 21. August 2025 bei HBO Max. In Deutschland startet Staffel 2 bereits am kommenden Freitag, dem 22. August 2025 bei RTL+. Insgesamt acht neue Folgen gibt es dann wöchentlich zu sehen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Peacemaker Staffel 2 sehen:

Peacemaker - S02 Trailer (English) HD

Peacemaker wurde bereits im Februar 2022 offiziell verlängert. Aber warum mussten wir dann dreieinhalb Jahre auf die neue Staffel warten? Ein Grund ist der komplette Reboot des DC Film- und Serienuniversums unter der Leitung von James Gunn und Peter Safran. Auch die Hollywoodstreiks im Jahr 2023 verzögerten die Produktion, die schließlich im Sommer 2024 beginnen konnte.

Aber welche Auswirkungen hat der DC-Neustart eigentlich auf die 2. Staffel von Peacemaker? Spielt sie noch im "alten" DCEU oder wird sie ein Reboot? James Gunn hat die Antwort darauf bereits vor dem Start enthüllt.

Wie das neue DC Universe Peacemaker Staffel 2 verändert

Das bisherige DC-Filmuniversum mit Henry Cavills Superman und Jason Momoas Aquaman wurde eingestampft. Unter der kreativen Schirmherrschaft von James Gunn soll der Reboot in den kommenden Jahren mit neuer Besetzung eine kohärente Erzählwelt mit Filmen und Serien aufbauen. Creature Commandos und Superman waren die ersten zwei Projekte des neuen DCU.

Seine eigene Serienkreation Peacemaker wollte James Gunn aber nicht aufgeben und verfrachtet diese mit Staffel 2 in die Kontinuität des DCU. Wie er im Interview mit Collider erklärte, soll der Kanonwechsel so unkompliziert wie möglich sein:

Peacemaker ist ziemlich einfach. Die 1. Staffel von Peacemaker ist im Grunde kanonisch, abgesehen vom Auftritt der Justice League am Ende, worüber ihr in der 2. Staffel von Peacemaker etwas sehen werdet.

Im Prinzip ist alles, was wir in Staffel 1 gesehen haben, in der neuen Welt des DCU genauso passiert. Auch ein Ereignis aus dem Film The Suicide Squad spielt in den kommenden Folgen eine wichtige Rolle: der Tod von Rick Flag. Bereits in der Serie Creature Commandos wurde die Mission in Corto Malteste und der Tod des Suicide Squad-Anführers erwähnt. Inwieweit auch die restlichen Mitglieder des Schurken-Himmelfahrtskommandos im DCU existieren, ist aktuell nicht bekannt.

Eine Reise durchs Multiversum: Das erwartet euch in Peacemaker Staffel 2

Die Geschichte von Staffel 2 knüpft (abseits der neuen Kontinuität) nahtlos an die 1. Season an. Peacemaker und die Taskforce Butterfly haben die Welt gerettet, doch erwartet die Mitglieder ein harter Reality-Check. Anstatt als Superhelden gefeiert zu werden, fristen Chris Smith (Cena) und seine Freunde weiterhin ein Leben als Außenseiter. Selbst die Justice Gang rund um Green Lantern (Nathan Fillion) und Hawkgirl (Isabela Merced) lehnt eine Bewerbung von Peacemaker gnadenlos ab.

Doch eines Tages entdeckt Chris in seiner Dimensionsabstellkammer eine Tür zu einem Paralleluniversum, in dem eine alternative Version von ihm ein scheinbar perfektes Leben führt: Peacemaker ist ein gefeierter Held, seine Familie ist noch am Leben und sogar Emilia Harcourt (Jennifer Holland) liebt ihn. Die Versuchung ist groß, dass Chris sein tristes Leben einfach gegen das seines Doppelgängers austauscht.

Dank der Multiversumsreise wird Peacemaker allerdings bald zur Zielscheibe der Regierungsorganisation A.R.G.U.S. und deren neuem Chef Rick Flag Sr. (Frank Grillo). Dieser behält den Mörder seines Sohnes ganz genau im Auge und will die von einem Dimensionsportal ausgehende Gefahr möglichst schnell ausmerzen.

In Staffel 2 können sich Fans also nicht nur auf ein Wiedersehen mit dem liebenswert-schrägen Team Peacemaker, sondern auch auf jede Menge abgedrehtes und brutales Multiversums-Chaos freuen.