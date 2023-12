In 2 Wochen startet einer der größten Filme aller Zeiten in neuer Fassung: Dieser Rekordbrecher gewann 11 Oscars und sah im Heimkino noch nie so gut aus

Dieser gefeierte Katastrophenfilm schrieb Kinogeschichte und ist bald erstmals fürs Heimkino restauriert in 4K Ultra-HD auf Blu-ray-Disc verfügbar.

James Camerons Meisterwerk Titanic feierte in diesem Jahr in Deutschland sein 25. Jubiläum und war anlässlich dessen auch wieder in den Kinos zu sehen, und zwar remastered in 4K mit 3D-Effekt. Passend dazu erscheint am 15. Dezember nun auch eine neue Heimkino-Fassung, erstmals in hochauflösendem Ultra-HD, allerdings ohne 3D.

Ihr könnt euch Titanic als neues 4K-Remastered inklusive zwei normaler Blu-ray-Discs bei Amazon bestellen *. Mit an Bord sind auch über 15 Stunden Bonusmaterial mit zwei Stunden gänzlich neuem Bonusmaterial, wie etwa "Titanic - 25 Jahre später" mit dem Regisseur und auch neue Interviews mit Produzent Jon Landau sowie Hauptdarstellerin Kate Winslet. Zudem wird in nachgestellten Versuchen geklärt, wer bei der Rettung alles auf die im Meer treibende Tür gepasst hätte.



Titanic: Klassiker und Rekordbrecher



Der berühmte Mix aus Katastrophenfilm und Liebesgeschichte handelt bekanntlich nicht nur vom historischen Untergang des seinerzeit größten Schiffs der Welt gleich bei der Jungfernfahrt, sondern auch von der dramatischen Liaison der fiktiven Figuren Rose (Kate Winslet) und Jack (Leonardo DiCaprio). Beide gelangten mit ihren Rollen hier zu Weltruhm.



Auch wenn die Titanic-Rekorde mittlerweile überholt wurden, war der opulent inszenierte Blockbuster seinerzeit der bis dato teuerste Film (mit Kosten von rund 200 Millionen US-Dollar) und konnte dies auch in den Meilenstein als erster Film mit über einer Milliarde Dollar Einspielergebnis ummünzen. Selten erreichte 14 Oscar-Nominierungen mit 11 Auszeichnungen verbuchte Titanic ebenfalls für sich.

Der Zauber des Blockbusters ist weiter lebendig

FILMSTARTS hatte sich im Zuge der 4K-3D-Neuveröffentlichung von Titanic 25 Jahre nach dem Kinostart in Deutschland erneut vor die große Leinwand gesetzt und der restaurierten Fassung 4,5 von 5 Sternen gegeben. "Als 'Titanic' 1997 erstmals in die Kinos kam, war er ein wahres Phänomen. Aus einigem zeitlichen Abstand betrachtet ist der Hype nur noch eine kuriose Erinnerung, aber der Zauber des Films ist weiter lebendig", heißt es im Fazit.

Demnach würden die akkurate Ausstattung, die spektakulären Spezialeffekte sowie die mitreißende Musik und die leidenschaftliche Liebesgeschichte ihre Wirkung auch heute nicht verfehlen, so die Kritik. Fest steht angesichts der hochauflösenden Neuveröffentlichung auf Blu-ray in jedem Fall, dass Titanic im Heimkino noch nie so gut aussah.



