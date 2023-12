In 3 Tagen bei Netflix: Der versauteste Jennifer Lawrence-Film, der eine hitzige Kontroverse auslöste

Jennifer Lawrence löste dieses Jahr mit einer Sex-Komödie eine Kontroverse aus. In nur 3 Tagen gibt es den umstrittenen Film schon bei Netflix zu streamen.

Wenn andere Hollywood-Stars sich vor der Öffentlichkeit verkriechen, kommt Jennifer Lawrence erst richtig in Fahrt. "Gern geschehen", erklärte sie zu ihrem kontroversen neuen Kinofilm No Hard Feelings. Die umstrittene Sex-Komödie landet am 22. Dezember 2023 bei Netflix.

Kontroverse Komödie bald bei Netflix: Jennifer Lawrence gefällt Provokation

No Hard Feelings dreht sich um die junge Maddie (Lawrence), deren Geldprobleme durch den Schüler Percy (Andrew Barth Feldman) gelöst werden könnten. Im Auftrag von dessen Eltern soll sie den ungeschickten Teenager nämlich verführen und entjungfern.

Schaut euch hier den Trailer zu No Hard Feelings an:

No Hard Feelings - Red Band Trailer (Deutsch) HD

Was in der Blütezeit von American Pie - Wie ein heißer Apfelkuchen nur ein frivoler Komödien-Spaß hätte sein können, sorgte 2023 für hitzige Diskussionen. Der Altersunterschied zwischen den Hauptfiguren wurde von Zuschauer:innen ebenso heftig kritisiert wie der Stellenwert von Sex in der Bewertung eines Heranwachsenden. Das Team hinter dem Film musste zu den Vorwürfen Stellung beziehen (via Hollywood Reporter ).

Jennifer Lawrence empfand die Diskussion dagegen als erfrischend: "Es ist schwer, gute Comedy zu machen, wenn sich Leute nicht angegriffen fühlen", erklärte sie gegenüber Sky News. "Jeder wird sich von diesem Film angegriffen fühlen. Gern geschehen."

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

