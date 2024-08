In 3 Tagen startet der größte Western des Jahrzehnts

Kevin Costners Traumprojekt Horizon startet noch diese Woche in den deutschen Kinos. Es ist der Auftakt des wohl größten Western-Projekts dieses Jahrzehnts.

Seit dem Erfolg der modernen Western-Serie Yellowstone erlebt Kevin Costner ein Karriere-Hoch, doch darauf ruht er sich nicht aus. Im Gegenteil, Costner hat seinen verjüngten Ruhm genutzt, um sich einen Lebenstraum zu verwirklichen. Der heißt Horizon und ist eine vierteilige Western-Saga für die große Leinwand. Teil 1, Horizon, startet diese Woche in den deutschen Kinos und entführt in ein blutiges Kapitel der US-Geschichte.

Horizon erzählt von der Besiedlung des amerikanischen Westens

Die Geschichte von Horizon Teil 1 konzentriert sich auf die Zeit des Amerikanischen Bürgerkriegs, aber sie spielt weit weg von den Schlachtfeldern der Nord- und Südstaaten. Während die Soldaten in den 1860er in den Krieg ziehen, reisen Siedler-Trecks in den amerikanischen Westen, angelockt von günstigem Land und vielen Versprechungen. Einer dieser Orte heißt Horizon und er liegt mitten in einer Flussquerung eines Apachenstammes. Das hält weder Glücksritter noch Familien ab, sich auf dem Flecken Erde niederzulassen – mit verheerenden Konsequenzen.

Schaut euch den Trailer für Horizon an:

Horizon - Trailer 2 (Deutsch) HD

Ausgehend von diesem Ort wirft das Drehbuch ein breites Netz an Figuren und Handlungssträngen aus. Darunter sind Sienna Miller als Siedlerin, die Zeugin der Gewalt wird, Sam Worthington als Kavallerie-Offizier und Owen Crow Shoe als junger Apachenkrieger, der sich die Eindringlinge mehr gefallen lassen will. Kevin Costner übernimmt die Rolle eines unauffälligen Minenarbeiters, der durch einen Zufall seinen Umgang mit Revolvern unter Beweis stellen muss.

Wenn man den Western schaut, dann am besten im Kino

Der Western feierte seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Cannes, wo ich meinen ersten, sehr positiven Eindruck von Horizon niedergeschrieben habe. Die Kritiken sind seitdem eher mau (48 Prozent bei Rotten Tomatoes), aber wer ein Herz für klassische Western, Kevin Costner und epische Geschichten hat, sollte sich den Film auf keinen Fall entgehen lassen. Die Naturaufnahmen schinden gerade im Kino Eindruck und sind Balsam für die CGI-geschundene Seele.

Was macht Yellowstone mit Kevin Costner so gut? Die Antwort gibt es im Podcast:

Horizon 2, 3 und 4 sind in Arbeit

Horizon startet am 22. August in den deutschen Kinos. Horizon 2 hat ebenfalls einen deutschen Kinostart, und zwar am 7. November.

Die Dreharbeiten für Teil 3 haben schon im Sommer begonnen. Ob Kevin Costner die Saga mit dem geplanten 4. Film beenden kann, ist allerdings ungewiss, da der erste Film an den Kinokassen in den USA enttäuscht hat.

Alle Teile zusammengenommen, dürfte Horizon das größte Western-Projekt der letzten Jahre sein.