In 3 Tagen startet The Night Agent Staffel 2: Der Star macht alle Stunts selber und das hat einen bestimmten Grund

Die 2. Staffel von Netflix-Hit The Night Agent startet in wenigen Tagen auf dem Streamer. Hauptdarsteller Gabriel Basso hat alle Stunts der neuen Folgen selbst gemacht.

Die 1. Staffel von The Night Agent wurde 2023 bei Netflix zum Mega-Erfolg. Fast 100 Millionen Aufrufe konnte die Serie innerhalb der ersten 91 Tage verbuchen, was sie auf den 7. Platz der All Time Top 10 der englischsprachigen Serien des Streamers katapultierte. Neben einer packenden Agenten-Geschichte wartete The Night Agent vor allem auch mit fulminanter Action auf. Für diese hat Hauptdarsteller Gabriel Basso eine eiserne Regel, die er auch in Staffel 2 umsetzte.

The Night Agent-Star Gabriel Basso macht alle Stunts der Netflix-Serie selbst

Wie der Peter Sutherland-Darsteller in der Tonight Show gegenüber Moderator Jimmy Fallon (via Deadline ) verriet, springe er bei den actionreichen Stunts der Serie selbst in die Bresche, anstatt sich von einem Stuntman vertreten zu lassen. Das habe für ihn einen bestimmten Grund:

Ich denke, das kann falsch gedeutet werden. Als würde ich sagen wollen, dass ich es mache, weil ich es kann, und darum geht es nicht. Es geht darum, das Publikum in den Bann zu ziehen.

Für ihn stelle es nicht weniger als eine Lüge dar, wenn er das Publikum durch einen Stuntman an der Nase herumführe:

Ich möchte nicht, dass das Publikum die Serie anschaut, und genau wenn ich kurz davor bin, geschlagen zu werden oder auf den Rücken geworfen zu werden, [tausche ich mit einem Stuntman]. Ich habe das Gefühl, das wäre eine Lüge. Mir macht es Spaß zu schauspielern, ich mag es nicht zu lügen. Da gibt es einen Unterschied.

Das bedeute für Basso ebenfalls, selbst den ein oder anderen Schlag einzustecken:

Für die Immersion des Publikums, für die Glaubhaftigkeit ist es wichtig, dass [die Zuschauenden] Peter dabei zusehen, wie er Schläge einsteckt. Und wenn das bedeutet, dass ich gegen eine Wand geschmissen werde, dann ist das so. Das ist nicht das Ende der Welt.

Wann kommt The Night Agent Staffel 2 zu Netflix?

Gabriel Basso als Peter Sutherland wieder dabei zusehen, wie er den ein oder anderen Schlag einsteckt, könnt ihr ab dem 23. Januar 2025. Die 2. Staffel des Netflix-Hits umfasst 10 Folgen, die alle auf einmal beim Streamer veröffentlicht werden. Nachdem ihr die neue Season durchgebingt habt, könnt ihr aber direkt beruhigt schlafen: Staffel 3 ist bereits in Planung.

