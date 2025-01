In 9 Tagen kehrt eine der erfolgreichsten Netflix-Serien zurück – doch der Cast wurde fast komplett ausgetauscht

Im Januar geht The Night Agent bei Netflix weiter – kaum eine andere Serie war so erfolgreich und trotzdem kehrt kaum jemand aus Staffel 1 zurück. Wir klären auf.

Die 1. Staffel der Agenten-Action-Serie The Night Agent bescherte Netflix 2023 goldige Zahlen. Sie befindet sich zwei Jahre später immer noch auf Platz 7 der populärsten englischsprachigen Netflix-Serien, ist in den offiziellen Rankings des Streamers nachzulesen. Knapp 100 Millionen Mal wurde die Serie aufgerufen und Staffel 2 steht vor der Tür.

Wann startet The Night Agent Staffel 2 bei Netflix?

Die 2. Staffel von The Night Agent startet am 23. Januar 2025 bei Netflix. Wie Staffel 1 wird auch sie von The Shield-Schöpfer Shawn Ryan überblickt. Die temporeiche Mischung aus Action und Verschwörungsthriller führte nach Veröffentlichung von Staffel 1 zu einer unüblich schnellen Verlängerung. Jetzt ist sogar schon Staffel 3 in Planung.

Warum wird fast die ganze Besetzung getauscht – und wer bleibt?

Mit Namen wie D.B. Woodside (Lucifer) und Hong Chau (The Whale) hatte Staffel 1 einige spannende Darstellende in kleineren und größeren Rollen zu bieten. Doch bis auf den titelgebenden Night Agent und seine Partnerin wird niemand zurückkehren, da Shawn Ryan die Serie von Anfang an so angelegt hatte. Jede Staffel soll ein neuer Fall für den Night Agent werden, der in andere Länder fliegt, mit anderen Leuten zusammenarbeitet und andere Kriminelle jagt. Ryan will alle Staffeln von The Night Agent in sich geschlossen halten.

Wieder mit dabei sind Gabriel Basso als titelgebender Night Agent – mit bürgerlichem Namen Peter Strickland. Luciane Buchanan ist als seine Partnerin Rose Larkin dabei. Strickland wurde am Ende der 1. Staffel endlich offiziell in das Night Agent-Programm aufgenommen und Larkin geht nach Kalifornien, um ihr Tech-Unternehmen voranzutreiben. Mit ihrer Expertise wird sie sicherlich auch in Staffel 2 eine wertvolle Unterstützung für Strickland sein.

Namhafte Neuzugänge sind unter anderem Brittany Snow (Pitch Perfect) und Amanda Warren (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), die ebenfalls als Agentinnen zu sehen sein werden. Alles weitere Wichtige findet ihr in unserem Überblicksartikel zu The Night Agent Staffel 2.

In Staffel 2 wird der Night Agent zudem nicht mehr im Weißen Haus arbeiten, sondern rund um die Welt fliegen. Gedreht wurde unter anderem in Thailand. Da es für die 2. Staffel keine Buchvorlage mehr gibt, ist über die Handlung des neuen Falls noch nichts bekannt.