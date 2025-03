In aller Freundschaft-Vorschau: Dr. Ralf Kaminski hat einen schockierenden Verdacht

Das passiert heute bei In aller Freundschaft: Dr. Ralf Kaminski findet neue Hinweise heraus, die den Vater von Alice enthüllen können. Währenddessen hat Dr. Brentano mit Ehering-Problemen zu kämpfen.

Bei In aller Freundschaft geht es wieder drunter und drüber. Dr. Phillip Brentano verliert seinen Ehering und muss sich mit unerwarteten Konsequenzen herumschlagen. Außerdem macht sich bei Dr. Kaminski ein schockierender Verdacht breit: Weiß er endlich, wer der Vater von Alice ist?

In aller Freundschaft: Das passiert heute in der Sachsenklinik

Achtung, der Artikel enthält Spoiler für die Folgen 1085 & 1086 vom 11.03.2025

Folge 1085: Vorsicht vor Hexen

Für Dr. Phillip Brentano (Thomas Koch) könnte es wirklich besser laufen: Beim Abwasch verliert er seinen Ehering im Abfluss und muss kurzerhand mit nacktem Finger zum Dienst in der Klinik antreten. Dort behandelt er die attraktive Flugbegleiterin Nicole Marburger, die mit dem vermeintlich unverheirateten Arzt heftig zu flirten beginnt. Arzu (Arzu Bazman) kann alles beobachten und traut ihren Augen kaum.

Dr. Ralf Kaminski (Udo Schenk) hat währenddessen mit einem unangenehmen Problem zu kämpfen: Er erleidet einen Hexenschuss, aber gibt sich nach außen hin so, als wäre alles in Ordnung. Während er einen alten Kollegen behandelt, fällt es ihm immer schwerer, seine Schmerzen zu verbergen ...

Folge 1086: Alles für ein Kind

An der Sachsenklinik wird es heute besonders dramatisch: Eine Patientin und ihre Mutter kommen für eine Gebärmuttertransplantation ins Krankenhaus. Da die Tochter gerne schwanger werden möchte, stellt ihre Mutter die eigene Gebärmutter zur Verfügung. Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke) hat diesen Termin seit Monaten vorbereitet, denn in der Klinik regt sich Unmut gegen die gewagte OP. Dann kommt alles anders: Der Freund der Patientin ändert seine Meinung und möchte doch keine Samenspende abgeben. Damit würde der ganze Plan ins Wasser fallen. Auch der potenziellen Nachwuchs-Mutter kommen Zweifel am Eingriff.

Dr. Rolf Kaminski macht unterdessen eine schockierende Entdeckung. Er trifft nach 20 Jahren seinen ehemaligen Kollegen Dr. Bruno Herzog wieder. Dieser verrät dabei Unglaubliches: Er hatte zur selben Zeit wie Kaminski eine Affäre mit Vera Bader. Dabei kommt ihm ein schockierender Verdacht: Nach seinem eigenen negativen Vaterschaftstestergebnis könnte Bruno demnach der Vater von Alice sein.

In aller Freundschaft: So kannst du die Show gratis streamen

In aller Freundschaft gilt seit 1998 als absolute Kultserie in der ARD. Sie läuft meist dienstags um 21 Uhr im Ersten. Der Sender behält sich vor, dass es beim Sendeplatz zu leichten Schwankungen kommen kann.