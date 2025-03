GNTM-Star Heidi Klum packt aus: Für diese Sache erntet sie seit 20 Jahren Spott

Blonde Haare, ellenlange Beine und eine besonders hohe Pieps-Stimme: Mit diesen Merkmalen wurde Heidi Klum zum internationalen Superstar. Trotz Millionen-Vermögen wird Klum wegen ihrer Stimme immer wieder zur Zielscheibe für Spott. Die GNTM-Ikone findet dafür klare Worte.

Heidi Klum wurde in den 90ern als spritziges Supermodel weltberühmt und schwang sich nebenbei zur TV-Ikone im US-Fernsehen auf. In Deutschland liefert sie mit Germany's Next Topmodel seit unglaublichen 20 Jahren eine der erfolgreichsten Shows bei ProSieben. Ein Markenzeichen kann man bei Heidi Klums internationalen TV-Auftritten nicht überhören: Ihre extrem hohe Stimme. Was sagt Klum selbst zum auffälligen Markenzeichen?

Heidi Klum wird im TV parodiert: Ihre Stimme kennt wirklich jeder

Heidi Klum (51) ist dick im Geschäft: In den USA gilt sie als absolute Ikone und strich bis zuletzt in der Jury von America's Got Talent eine Gage in Millionenhöhe ein. In Deutschland sieht es ähnlich aus: Klum wurde als "Model-Mama" bei GNTM zum Star und hält sich seit 20 Staffeln wacker gegen die sterbende Casting-Konkurrenz. Trotz Erfolg lässt sich aber nicht leugnen, dass Heidi Klum seit ihrem TV-Durchbruch immer eine Zielscheibe für fiese Witze ist.

Comedians lieben es, die Model-Ikone zu parodieren, und dabei stürzen sie sich seit 20 Jahren auf das gleiche Thema: Heidi Klums unfassbar hohe Pieps-Stimme. Sketche wie diese sind wirklich keine Seltenheit im TV:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

"Nervig für viele Leute": Heidi Klum packt über ihre Stimme aus

Heidi Klum weiß genau, dass das TV-Publikum ihre Stimme gewöhnungsbedürftig findet. In einem Interview mit der australischen Radioshow Fitzy und Wippa spricht sie offen darüber, dass ihr einzigartiger Klang bei Hatern oft für Kritik sorgte: "Die Leute machen sich über meine Stimme lustig, weil ich eine sehr hohe, schrille Stimme habe." Sie weiß selbst, dass das "nervig für viele Leute" sein könne.

Klum lässt durchblicken, dass sie schon immer für ihre Stimme gemobbt worden sei. Für das Model haben sich die Angriffe allerdings nicht als Nachteil erwiesen, denn sie erkannte rasch den hohen Wiedererkennungswert: "Ich habe eine sehr markante Stimme. [...] Ich muss nur einen Satz sagen, und die Leute so: 'Oh ja, das ist Heidi.'" Wie wenig Heidi Klum auf die Meinung ihrer Hater gibt, zeigt sie im TV: Hier singt sie neben Ehemann Tom Kaulitz (35) trotz schiefer Töne live am Klavier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Germany's Next Topmodel: Dann läuft die Show im TV

Germany's Next Topmodel läuft zweimal wöchentlich, mittwochs und donnerstags, um 20:15 Uhr, bei ProSieben. Die Show kann bei Joyn live gestreamt werden und dort anschließend gratis abgerufen werden.