In aller Freundschaft-Vorschau heute: Dr. Lucia Böhm trifft eine riskante Entscheidung

Heute Abend erwartet die Zuschauer:innen eine Doppelfolge von In aller Freundschaft. Was euch in den Episoden erwartet, könnt ihr hier nachlesen.

Seit 1998 unterhält In aller Freundschaft seine Fans mit spannenden und emotionalen Geschichten rund um die Ärzte der Sachsenklinik. Dabei geht es nicht nur um Patienten-Geschichten, sondern auch die privaten Schicksalsschläge der Belegschaft. Was Fans in den neuen Doppelfolgen erwartet, erfahrt ihr hier.

In aller Freundschaft: Cosmo schwebt in Lebensgefahr

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 1084 vom 4. März



Cosmo (gespielt von Max Bär), seine Freundin Hanna (gespielt von Helena Pieske) und ihre Clique planen im Park eine Klimaschutz-Demo. Eine Polizeistreife mit Jonas (Anthony Petrifke) trifft ein und stört die Vorbereitungen. Die Situation eskaliert, als zwei Demonstranten Flaschen in Richtung der Beamten werfen und dabei Jonas am Kopf treffen. Doch damit nicht genug: Ein Teilnehmer zückt plötzlich ein Pfefferspray und sprüht damit herum. Dabei atmet Cosmo das Gas ein und kollabiert an Ort und Stelle.

Dr. Lucia Böhm (gespielt von Vanessa Rottenburg) verbringt ihre Mittagspause gerade im Park – zu Cosmos Glück. Die Chefärztin leistet sofort erste Hilfe und trifft eine riskante Entscheidung: Sie improvisiert und macht noch vor Ort einen Luftröhrenschnitt. Für ihren Einsatz erntet sie von ihren Kolleg:innen nicht nur Lob, sondern auch Kritik. Drohen ihr jetzt Konsequenzen?

Eine mysteriöse Patientin hält die Ärzte auf Trab

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 1085 vom 4. März



Lena Caspers (gespielt von Stefanie Höner) besucht eine angebliche Freundin in der Sachsenklinik, doch sie macht mit einem merkwürdigen Verhalten auf sich aufmerksam: Sie kann ihr Portemonnaie nicht finden. So muss Dr. Rolf Kaminski (Thomas Rühmann) aushelfen und ihr Taxi bezahlen. Doch plötzlich bricht Lena zusammen und wird ins Krankenhaus eingeliefert.

Dr. Martin Stein (gespielt von Bernhard Bettermann) kümmert sich um die neue Patientin und stellt fest, dass nicht nur ihre Ohnmacht besorgniserregend ist. Die Ärzte finden sichtbare Verletzungen an Lenas Armen. Handelt es sich um häusliche Gewalt oder etwas ganz anderes?

Doppelfolge In aller Freundschaft: So kannst du die neuen Episoden schauen

Heute Abend ab 20:15 Uhr in der ARD könnt ihr die neuen Folgen von In aller Freundschaft schauen. Es laufen zwei Episoden hintereinander die jeweils 45 Minuten dauern. Eine Woche im Voraus können die Folgen bereits in der ARD Mediathek geschaut werden.