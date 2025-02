RTL überrascht mit neuen Folgen der Bushido-Doku: Ihr könnt die neue Staffel schon jetzt ansehen

Bushido und Anna-Maria sind zurück! Das Ehepaar ist mit einer neuen Staffel zu ihrer Familien-Doku zurück. Alles, was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Seit mehreren Jahren werden Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi von RTL+ in ihrem Leben begleitet. In der Doku Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie liegt der Fokus auf dem turbulenten Leben der Familie in Dubai. Jetzt können sich Fans überraschend auf neue Folgen freuen.

Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie: Das passiert bei der Großfamilie

Wie RTL jetzt überraschend ankündigte, gibt es fünf neue Folgen von Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie – und das schon ab heute. Die Episoden starten ab dem 26. Februar in einer Doppelfolge auf RTL+, danach wird wöchentlich eine Einzelfolge online gehen.

Das Leben der Familie ist nicht weniger chaotisch geworden. Bushido und Anna-Maria sind vor rund zweieinhalb Jahren von Berlin nach Dubai gezogen. Jetzt heißt es wieder Kartons packen: Das Ehepaar zieht samt der gemeinsamen Kinder in ein neues Haus. Während Anna-Maria dem Umzug durchorganisiert über die Bühne bringen will, ist das Unterfangen für Bushido der reinste Stress.

Doch der Familie stehen auch schöne Unternehmungen bevor. Sie wird beispielsweise beim Sommerurlaub in Kroatien und einem Trip nach Rom von den Kameras begleitet. Und die wichtigste Frage: Schafft es Bushido nach seiner erfolgreichen Deutschlandtour wieder in seinen Alltag als Familienvater zu finden?

Anna-Maria macht ihr eigenes Ding mit neuem Projekt

Fans können sich über eine weitere Überraschung aus dem Hause Ferchichi freuen. Anna-Maria geht mit einem neuen Podcast an den Start – und das ohne ihren Ehemann. Zwischen Dubai und Köln - mit Anna-Maria und Kim heißt das neue Projekt. Mit ihrer langjährigen Freundin und Influencerin Kim spricht Anna-Maria alle zwei Wochen über alles, was die beiden Frauen bewegt. Dabei geht es ungefiltert und mit viel Humor zur Sache. Den Podcast gibt es bereits seit 25. Februar auf RTL+ zu hören.