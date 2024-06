In Bridgerton Staffel 4 soll eine Änderung kommen, auf die nicht nur queere Fans seit Jahren warten

Seit Jahren warten Bridgerton-Fans auf eine Liebesgeschichte zwischen queeren Figuren. Die Serienmacherin versprach nun endlich Änderung für weitere Staffeln ‒ die sich schon im Finale von Staffel 3 angedeutet haben.

Der 2. Teil von Bridgerton Staffel 3 hat uns endlich auf Netflix erreicht und Penelopes (Nicola Coughlan) und Colins (Luke Newton) dramatische Liebesgeschichte weitererzählt. Mit der neuen Season fokussierte sich die Hit-Serie nun bereits zum dritten Mal auf ein heterosexuelles Paar, während man offen queere Figuren und Geschichten auch in den Nebenfiguren bisher vergeblich gesucht hat.

Das Staffelfinale hat hier nun endlich Hoffnung auf Änderung für kommende Folgen gegeben ‒ die auch schon von der Serienmacherin bestätigt wurde. Pünktlich zum Pride Month wollen wir uns das Thema nun einmal genauer anschauen.

Queere Figuren in Bridgerton: Staffel 3-Finale ebnet den Weg für Benedict und Francesca

Wer in den finalen Folgen von Staffel 3 gut aufgepasst hat, kann sich womöglich schon vorstellen, wo die Reise hingeht. Fans spekulierten bereits seit Staffel 1 über die Sexualität von Benedict Bridgerton (Luke Thompson), der sich bisher herzlich wenig für den (heteronormativen) Heiratsmarkt am englischen Hofe interessiert hat. Die 3. Staffel sah ihn dann in einer feurigen Romanze mit der Witwe Lady Tilly (Hannah New) ‒ sowie einer sexuellen Begegnung mit dessen Bekannten Paul (Lucas Aurelio).

Benedict schien durch diese Begegnung nachhaltig verändert, machte er in einem Gespräch gegenüber Eloise (Claudia Jessie) doch verheißungsvolle Andeutungen dahingehend. Wir dürfen also damit rechnen, dass Bridgerton in kommenden Staffeln hier von seiner Storyline in der Romanvorlage von Julia Quinn abweicht und Benedict noch einmal mit einem Mann zusammenbringt.

Netflix Luke Thompson als Benedict in Bridgerton

Zusätzlich erwartete uns in den finalen Minuten der 3. Staffel eine echte Überraschung. Nach der gemütlichen und ruhigen Hochzeit von Francesca (Hannah Dodd) und John Sterling (Victor Alli) beschließen die beiden, auf Johns Anwesen in den schottischen Highlands zu ziehen. John eröffnet ihr kurz vor der Abreise, dass seine Cousine Michaela Sterling (Masali Baduza) die beiden begleiten wird. Als sich die beiden einander vorstellen, verschlägt es Francesca urplötzlich die Sprache. Und das könnte einen bestimmten Grund haben.

Achtung, hier folgen massive Spoiler zur Romanvorlage von Bridgerton und Francescas Zukunft: Eingefleischte Bridgerton-Fans und Kenner:innen der Buchvorlage Ein hinreißend verruchter Gentleman * wissen, dass John ein tragischer Tod ereilen wird. Nach seinem Ableben verliebt sich Francesca jedoch noch einmal neu ‒ und zwar in Johns Cousin, Michael Sterling. Die Serienadaption auf Netflix hat aus Michael hier mit Michaela eine weibliche Figur gemacht ‒ was für Francesca eine queere Romanze in Aussicht stellt. Das würde zumindest auch ihre überwältigte und überforderte Reaktion gegenüber Michaela erklären.

Netflix Francesca und John ereilt ein überraschendes Schicksal

Bridgerton-Macherin Jess Brownell erklärt Gender-Swap und Francescas queere Zukunft

Francescas Geschichte von Quinns Romanvorlage abzuändern, war keine zufällige Wahl. So erklärte Bridgerton-Showrunnerin Jess Brownell gegenüber Deadline , dass sie "Francescas queere Geschichte" bereits von Anfang an gesehen habe:

Als ich [Francescas] Buch gelesen habe, konnte ich mich als queere Frau sehr damit identifizieren. Vielleicht nicht auf die Art, wie es Julia Quinn intendiert hat, aber viel von Francescas Buch handelt davon, sich anders als der Rest ihrer Familie und der Welt um sie herum zu fühlen und nicht genau zu wissen, warum. Im Buch geht es wahrscheinlich hauptsächlich darum, introvertiert zu sein. Aber ich denke für viele queere Menschen, nicht alle, aber viele, ist dieses Gefühl, anders zu sein, Teil unserer Geschichte. Also hat sich die Änderung hier natürlich angefühlt.

Wie sich die Zukunft für Francesca sowie für Benedict auch immer entwickelt ‒ wir sind mehr als bereit dafür, queere Figuren und Geschichten endlich auch in Bridgerton zu sehen. Dass diese auch in einem historischen Setting nicht aus der Zeit gefallen wirken und die Serie nur bereichern können, hat das Spin-Off Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte bereits eindrücklich bewiesen. Die beiden queeren Figuren Brimsley (Sam Clemmett) und Reynolds (Freddie Dennis) gehörten nicht umsonst zu den absoluten Fanlieblingen des Netflix-Hits.

Wann genau uns neue Bridgerton-Staffeln erreichen, ist bisher noch nicht bekannt. Jess Brownell erklärte jedoch bereits, dass das Produktionsteam aktuell in einem Zwei-Jahres-Rhythmus arbeitet. Mit einer Rückkehr von Staffel 4 ist somit nicht vor 2026 zu rechnen.

