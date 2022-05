In der Ms. Marvel-Serie versteckt sich noch ein zweiter MCU-Held: Der neue Trailer beweist es

Der neue Trailer zur Disney+ Serie Ms. Marvel liefert spannende Einblicke in das erste Abenteuer der neuen MCU-Heldin Kamala Khan. Darin versteckt sich auch ein weiterer Held.

In gerade mal zwei Wochen stellt uns das Marvel Cinematic Universe seine bisher jüngste Titelheldin vor. Ab dem 8. Juni wird die Teenagerin Kamala Khan in der Serie Ms. Marvel zwischen Schulstress und strengem Elternhaus lernen, was eine Superheldin ausmacht.

Ein neuer Trailer zeigt nicht nur die außergewöhnlichen Superkräfte der neuen Marvel-Heldin, die dank eines mysteriösen Armreifs Kristalle erzeugen und sogar ihren Körper verformen kann. Das Video versteckt nämlich auch einen weiteren Superhelden aus den Ms. Marvel-Comics.

Neuer Trailer bringt Ms Marvel und Red Dagger zusammen

Ms. Marvel - Destiny Trailer (English) HD

In der sechsteiligen Disney+ Serie Ms. Marvel wird die Origin Story der neuen MCU-Heldin Ms. Marvel (Iman Vellani) erzählt. Die pakistanisch-amerikanische Superheldin wird darin nicht nur auf den Straßen Jersey Citys zur Tat schreiten. Kamala Khan verschlägt es nämlich auch in die pakistanische Großstadt Karatschi. Und dort trifft sie auf den Helden Red Dagger (Aramis Knight).

Red Dagger ist eine wichtige Figur aus den Ms. Marvel-Comics. Im neuen Trailer ist er bereits an der Seite von Kamala Kahn zu sehen. Sein bürgerlicher Name ist Kareem. Er ist der Sohn einer Tante Kamalas und wohnt derzeit bei deren Großmutter in Karatschi. Als Ms Marvel ihre Familie in Pakistan besucht, lernt sie ihn kennen.

© Disney Ms Marvel und Red Dagger

Kareem ist ein junger Student, der bei Nacht als Vigilant Laal Khanjeer auf den Straßen Karatschi für Recht und Ordnung sorgt. Im Gegensatz zu Ms. Marvel hat er keine Superkräfte, kann aber sehr gut Dolche werfen. Hier können wir ein aufregendes Team-Up der beiden jungen Held:innen erwarten. Denn: in den Comics knistert es zwischen den beiden gewaltig.

Wann kommt die MCU-Serie Ms Marvel zu Disney+?

Ms. Marvel startet am 8. Juni 2022 bei Disney+. Die insgesamt sechs Folgen werden wöchentlich veröffentlicht. Die Serie ist die Vorgeschichte zum kommenden MCU-Blockbuster The Marvels. Darin wird Kamala Kahn an der Seite von Captain Marvel und Monica Rambeau zu sehen sein.

Freut ihr euch schon auf die neue MCU-Serie Ms Marvel?