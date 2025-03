In einer Woche wird ein 46 Jahre alter Anime-Klassiker neu aufgelegt: Als Netflix-Serie lief der gleiche Stoff 3 Staffeln lang

Erinnert ihr euch an Anne mit den roten Haaren? Der Anime-Klassiker bekommt im April 2025 ein brandneues Remake. Fans einer abgesetzten Netflix-Serie könnte das ebenfalls freuen.

Wer hierzulande vor dem großen Manga-Boom aufgewachsen ist, konnte im TV schon ab den 70er Jahren mehrere Anime-Serien im Kinderfernsehen mitbekommen – ohne zu ahnen, dass sie aus Japan stammen. Was Formate von Heidi bis Nils Holgersson gemeinsam hatten: Sie alle zählen zur Reihe World Masterpiece Theater, mit der ab 1969 berühmte Literaturwerke umgesetzt wurden.

Zu diesen klassischen Anime-Serien zählt auch Anne mit den roten Haaren vom späteren Studio Ghibli-Mitgründer Isao Takahata (Die letzten Glühwürmchen), das in der Frühlings-Season 2025 eine Neuauflage namens Anne Shirley erhält. Falls ihr den 46 Jahre alten Klassiker nicht kennt und euch der quirlige Rotschopf trotzdem bekannt vorkommt, hat das vermutlich mit Netflix zu tun ...

Der Anime-Klassiker Anne mit den roten Haaren kehrt zurück: Die Serie basiert auf der selben Vorlage wie ein Netflix-Hit

Genau wie die Netflix-Serie Anne with an E basiert Anne mit den roten Haaren auf dem kanadischen Kinderbuchklassiker Anne auf Green Gables von Autorin Lucy Maud Montgomery. In jeder Version der Geschichte wird ein Waisenmädchen Ende des 19. Jahrhunderts auf eine Farm geschickt, wo man eigentlich mit einem Jungen als Adoptivkind gerechnet hatte. Es dauert aber nicht lange, bis alle die aufgeweckte Anne in ihr Herz schließen.

Die neue Anime-Version von Regisseur Hiroshi Kawamata (Hal's Flute) will sich mit dem weiteren Heranwachsen von Anne beschäftigen und wie sie zu einer jungen Frau wird. Dabei werden laut Anime News Network auch Elemente aus den späteren Romanen der Green Gables-Reihe einfließen.

Die allererste Verfilmung des beliebten Stoffes erschien übrigens schon 1919 mit dem Stummfilm Anne of Green Gables, der heute als verschollen gilt. 100 Jahre später brachte es der gleiche Stoff bei Netflix auf drei Staffeln.

Schaut hier den Original-Trailer zum kommenden Anime Anne Shirley:

Anne Shirely - Trailer (Japanisch) HD

Auch interessant:

Kann man den neuen Anne-Anime auch in Deutschland sehen?

Ja, ab dem 5. April 2025 könnt ihr die brandneue Serie Anne Shirley im Simulcast via Akiba Pass TV mitverfolgen. 24 Episoden sind zunächst geplant. Den Original-Anime von 1979 findet man hingegen als Kauftitel bei Amazon im Stream. Nur das Prequel Konnichiwa Anne: Before Green Gables von 2009 hat es nie offiziell nach Deutschland geschafft.