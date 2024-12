In Star Trek gibt es in allen Serien und Filmen nur drei echte Astronauti:nnen – das sind ihre Episoden

Das Star Trek-Universum fasziniert seit Jahrzehnten ein riesiges Publikum. Darunter auch drei echte Astronaut:innen, die sich vor die Kamera wagten und in folgenden Star Trek-Episoden zu sehen sind.

Die Welt von Star Trek scheint grenzenlos und umfasst diverse Serien und Filme. Die große Begeisterung für das Franchise sorgte auch dafür, dass drei echte Astronaut:innen Teil der Star Trek-Welt wurden.

Wie die erste echte Astronautin an Bord der Enterprise kam

Wie die Seite Space berichtet, trat Mae Carol Jemison im Jahr 1993 ins Rampenlicht des Star Trek-Universums. In Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert spielt sie in der Folge Riker : 2 = ? (im Original: Second Chances) Lieutnant Palmer.

Die Astronautin Mae Carol Jemison war vor ihrem ersten Weltraumflug als Ärztin tätig und nahm am 12. September 1992 am Flug der Raumfähre Endeavour teil. Damit war sie die erste afroamerikanische Frau im All gewesen. Ein Jahr später war sie auch die erste echte Astronautin an Bord der Enterprise.

Mae Carol Jemison sei schon vor ihrer Karriere als Astronautin Fan der ersten Star Trek-Serie Raumschiff Enterprise gewesen. Insbesondere die Figur von Lieutnant Uhura, dargestellt von Nichelle Nichols, begeisterte die spätere Astronautin und weckte ihr Interesse an der Raumfahrt.

Der Schauspieler LeVar Burton, welcher den Steuermann Geordi La Forge auf der Enterprise spielte, hörte von der Begeisterung der Astronautin für die Serie. Daraufhin fragte er sie, ob sie Lust habe, in Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert aufzutreten.

Zwei weitere Astronauten folgten ihr ins Star Trek-Universum

Ganze zwölf Jahre später betraten mit Michael Fincke und Terry Virts zwei weitere Astronauten aus der realen Welt die fiktive Welt von Star Trek.

Michael Fincke hatte seinen Auftritt in Star Trek: Enterprise, wo er in der finalen Folge der 4. Staffel Dies sind die Abenteuer … (im Original: These Are the Voyages …) einen Techniker spielt. Ebenso Terry Virts, dessen Szene sich gemeinsam mit Michael Fincke im Maschinenraum abspielte.

Finckes Einladung, in der Serie mitzuspielen, erfolgte über Scott Bakula. Der ist in Raumschiff: Enterprise als Captain Archer zu sehen. Dafür war sogar ein Funkgespräch nötig, da Fincke sich zu diesem Zeitpunkt noch auf der ISS befand.

So hat es Star Trek nicht nur weltweit in Kinos und auf Fernsehbildschirme geschafft, sondern konnte in gewisser Weise auch den Weltraum erobern.