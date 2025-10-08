"Ist Ed Gein das Monster?" Charlie Hunnam verteidigt Netflix-Hit nach harscher Kritik

Charlie Hunnam ist als Serienkiller Ed Gein in der 3. Staffel des Netflix-Hits Monster zu sehen. Vorwürfen von Glorifizierung oder billigem Schock tritt er entschieden entgegen.

Monster war von Anfang an kontrovers: Viele kritisierten bereits Staffel 1, die sich um Jeffrey Dahmer drehte, für ihren Umgang mit dessen Opfern. Jetzt ist mit Monster: Die Geschichte von Ed Gein Staffel 3 erschienen. Und Hauptdarsteller Charlie Hunnam wehrt sich gegen Vorwürfe.

Ed Gein-Darsteller Charlie Hunnam erklärt, was er von den Monster-Fans verlangt

Im Vorfeld des Netflix-Starts reagierte Hunnam gegenüber dem Hollywood Reporter auf die Vorwürfe, die bereits Staffel 1 und 2 geplagt hatten:

Wenn Menschen über [Ed Gein] sprechen und nachdenken wollen, sehen sie hoffentlich auch die Serie. Es ist eine sehr ernsthafte Erkundung der Conditio Humana und der Gründe, warum dieser Junge tat, was er tat.

Er führte weiter aus:

Es fühlte sich [beim Dreh] nie danach an, als ob wir die Dinge sensationalisieren. Es fühlte sich nie so an, als sei es willkürlich oder nur für den Schockeffekt. Es diente alles dazu, die Geschichte so ehrlich wie möglich zu erzählen.

Er hofft außerdem, dass sich die Fans beim Schauen einige Fragen stellen:

[Wer ist das Monster?] Ist es Ed Gein, der misshandelt und in der Einsamkeit zurückgelassen wurde, der an einer nicht diagnostizierten Neurose litt, die sich auf extrem schreckliche Art äußerte? Oder sind die Legionen an Filmemachern die Monster, die sein Leben inspirierte? Die es zur Sensation machten, um zu unterhalten und damit die amerikanische Psyche verdunkelten? Ist Ed Gein das Monster oder Alfred Hitchcock? Sind wir die Monster, weil wir uns die Serie anschauen?

Schaut hier den Trailer zu Monster Staffel 3:

Monster: Die Geschichte von Ed Gein - Trailer (Deutsch) HD

Darum geht's in der Netflix-Serie Monster: Die Geschichte von Ed Gein

Monster: Die Geschichte von Ed Gein dreht sich um den verurteilten Mörder Gein. Er wuchs Anfang des 20. Jahrhunderts im ländlichen US-Bundesstaat Wisconsin unter Aufsicht einer sehr strengen Mutter auf, die ihm oft den Kontakt mit anderen Menschen verbot. Er entwickelte eine Obsession mit ihr.

Auch interessant:

Auf Verdacht wurde er 1957 verhaftet und zweier Morde überführt. Er hatte außerdem diverse Leichen von Friedhöfen entwendet. Die Körper zerstückelte und häutete er und fertigte aus der Haut Gegenstände wie Masken, Anzüge und Lampenschirme.

Auch gegenüber der 3. Staffel Monster gibt es heftige Kritik, die sich unter anderem in vielen negativen Bewertungen auf Rotten Tomatoes äußert. Eine 4. Staffel ist bereits bestätigt.

Monster: Die Geschichte von Ed Gein läuft seit dem 3. Oktober 2025 bei Netflix.

Podcast: Die 15 besten Serien im Oktober bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Oktober umfassen neben dem neuesten Kapiteln aus Netflix’ Monster-Anthologie und Liam Hemsworths The Witcher-Einstand in Staffel 4 auch das deutsche Euphoria, Harlan Coben-Nachschub sowie die Halloween-Horror mit ES: Welcome to Derry.