Beliebter True Crime-Hit bei Netflix geht weiter: Monster Staffel 4 soll mit gleich zwei großen Änderungen kommen

Fans der erfolgreichen Anthologie-Serie Monster dürfen sich freuen, denn die Zukunft des Netflix-Hits von Ryan Murphy ist noch vor dem Staffel 3-Start gesichert.

Das True Crime-Genre hat in den letzten Jahren einen regelrechten Hype erlebt. Eine der größten Vertreter des Phänomens war die Serie Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer, die 2022 auf Netflix erschien und dort über Nacht zum Mega-Hit avancierte. Die Anthologie-Serie aus der Schöpfung von Ryan Murphy (American Horror Story) ließ letztes Jahr mit Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez eine 2. Staffel folgen.

Jetzt soll die Zukunft der Serie umfangreich gesichert sein.

Netflix-Hit Monster bekommt nach Staffel 3 auch Staffel 4 – und die soll völlig anders werden

Wie What's on Netflix berichtet, soll eine 4. Staffel für Monster schon jetzt in trockenen Tüchern sein. Die Nachricht kommt viele Monate, bevor Staffel 3 des True Crime-Hits das Licht der Welt auf Netflix erblickt hat. Diese wird sich die Geschichte des Serienkillers Ed Gein vorknöpfen, der als "The Butcher of Plainfield" bekannt war und in den 1950er Jahren mehrere Menschen brutal ermordete. Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) schlüpft hier in die Hauptrolle.

Die 4. Staffel soll für die Anthologie-Serie danach gleich auf mehreren Ebenen Neuerungen mit sich bringen. Zum einen soll die Serie die Zeitspanne zwischen 1900 und 2000 verlassen und stattdessen ins 19. Jahrhundert zurückreisen. Zum anderen soll sich die Serie zum ersten Mal mit einer Mörderin anstatt eines Mörders beschäftigen.

Demnach soll sich Staffel 4 die Geschichte von Lizzy Borden vornehmen, die im Jahr 1892 ihren Vater Andrew und ihre Stiefmutter Abby umgebracht haben soll. Borden wurde zunächst für die Morde verhaftet, später jedoch aufgrund von Mangel an Beweisen wieder freigesprochen.

Ihre Geschichte wurde bereits mehrfach in Film- und Serienform adaptiert. Christina Ricci verkörperte die Rolle etwa in dem TV-Film Lizzie Borden - Es ist Zeit das Kriegsbeil zu begraben im Jahr 2014. 2018 erschien der Kinofilm Lizzie Borden - Mord aus Verzweiflung mit Chloë Sevigny und Kristen Stewart in den Hauptrollen.

Wann kommen Staffel 3 und 4 von Monster zu Netflix?

Die Ed Gein-Staffel der Anthologie-Serie sollte ursprünglich noch dieses Jahr auf Netflix erscheinen. Neuen Berichten zufolge könnte sich der Start jedoch auf 2026 verschieben. Mit Staffel 4 wäre demnach frühestens Ende 2027 bei Netflix zu rechnen.

