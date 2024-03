Jake Gyllenhaals hammerhartes Road House-Training macht schon beim Zuschauen fassungslos – dank eines Videos könnt ihr es exakt nachmachen

Jake Gyllenhaal ist für Amazon Primes Action-Kracher Road House in absoluter Top-Form. Wie gnadenlos er sich dafür geschunden hat, zeigt jetzt ein Video.

Das Grausamste an Amazon Primes Action-Kracher Road House ist trotz vieler harter Kampfszenen gar nicht im Film zu sehen. So wirkt es zumindest mit Blick auf ein neues Video mit Star Jake Gyllenhaal, dessen beispielloses Training für den Film in acht Minuten genau erklärt wird. Vielen Fans wird schon vom Zuschauen der Schweiß ausbrechen.

Ultrahartes Road House-Training ließ Jake Gyllenhaal keine Atempause

Wie Gyllenhaals Fitnesstrainer Jason Walsh in einem Men's Health-Video erläutert, war der Trainingsplan des Schauspielers extrem vielseitig. Er trainierte Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit mit diversen Hilfsmitteln wie Brustpressen, einer hochmodernen Proteus-Maschine oder einfachen Stahlketten.

Besonders gnadenlos wirken dabei unter anderem auch die offenbar geringen Pausen zwischen den einzelnen Einheiten, da Walsh Gyllenhaal "am Schwitzen halten" wollte. Neben dem Training bestand die Vorbereitung auf den Road House-Dreh außerdem aus einem speziell angefertigten Ernährungsplan.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen, egal, ob Road House bei Amazon Prime nun ein guter Film ist oder nicht. Jake Gyllenhaals muskulöser Körper muss sich auch in Szenen mit echten Profikämpfern wie Conor McGregor nicht verstecken. Wer einen physischen Zusammenbruch riskieren will, kann das Training des Hollywood-Stars dank der Hilfestellungen im Video exakt nachvollziehen.

